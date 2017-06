¿Por qué todo el mundo está comprando esta manta?

Cuesta 279 dólares (250 euros), pero los efectos que sus creadores aseguran que provoca no tienen precio. Se trata de Gravity, una manta terapéutica que aumenta los niveles de serotonina y melatonina, que disminuye los niveles de cortisol, que mejora el estado de ánimo y que combate el insomnio.

Así la definen sus creadores, que lograron llevar a cabo su idea gracias a una campaña de crowdfunding y que ya han superado os cuatro millones de euros, así como más de 20.000 compradores.

Su peso, sin embargo, no es algo que pase desapercibido, y es que existen tres tipos de esta mágica manta: una de siete kilos, otra de nueve y otra de once. Su éxito, precisamente, tiene mucho que ver con el peso, que según estos expertos, debería rondar el 10% de la masa corporal.

Un estudio realizado por el Massachusetts Institute of Technology afirma que las mantas pesadas se utilizan desde hace años para prevenir ataques de pánico en personas con autismo. No obstante, este hecho cuenta con una base científica muy limitada. Otros expertos, como el psiquiatra del Grupo Quirónsalud en el madrileño Hospital La Luz, José Luis Pedreira, afirman que no hay evidencias de que el peso de la manta, por sí mismo, resulte terapéutico.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), apunta a que el 78% de los sujetos que se sometieron a su experimento para probar la manta, afirmaron sentir mucha menos ansiedad. Pedreira, sin embargo, asegura que se trata de un efecto placebo. “El que se cure, lo hará por creencia, no por evidencia científica, por mucha evocación a los mantras de la bioquímica que realicen sus creadores”, ironiza el psiquiatra.