Ciudadanos de pago

Obtener rápidamente y sin demasiadas preguntas un permiso de residencia en España es muy fácil. Basta con tener a mano un mínimo de 500.000 euros e invertirlos en el sector inmobiliario. En los últimos cuatro años más de 2.000 personas de fuera de la Unión Europea han cumplimentado el sencillo trámite de poner dinero para obtener el llamado visado de oro y hacer realidad la creencia popular de que no hay más que tener llenos los bolsillos para ser recibido en cualquier parte con una alfombra roja. Da igual el origen, raza o religión. Los millones nos igualan a todos.

El Gobierno español aprobó en septiembre de 2013 la Ley de Emprendedores, destinada a facilitar la obtención de un permiso de residencia a extranjeros de fuera de la UE siempre que fueran inversores, profesionales cualificados, investigadores o empleados de empresas que se vean obligados a desplazarse a nuestro país. Trabajadores aparte, el visado de oro o ‘golden visa’ estaba claramente dirigido a los inversores. Todos ellos son recibidos con los brazos abiertos siempre que adquieran viviendas de alto nivel con un precio mínimo de 500.000 euros sin contar impuestos, destinen dos millones a adquirir deuda pública, se hagan con un millón de euros en acciones o impulsen proyectos empresariales.

La idea no era nueva, ya se les había ocurrido antes a países tan variados como Reino Unido, Francia, Austria, Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Bélgica e incluso los mismísimos Estados Unidos. El éxito de esta fórmula para atraer dinero está fuera de toda duda. En Portugal, las aportaciones al programa de visados de oro representaron en 2014 el 13% del ingreso bruto por inversión extranjera. En Malta, este porcentaje ascendió al 40% de los ingresos fiscales.

En España el negocio no comenzó con buen pie. En los primeros quince meses de funcionamiento, 530 extranjeros habían logrado la residencia en España por la vía de la inversión. De ellos, 490 compraron viviendas de lujo. Las cifras no eran prometedoras –apenas se alcanzaron 370 millones de euros de los 2.000 previstos–, lo que llevó al Gobierno a suavizar los requisitos y ampliar los beneficiarios a las parejas de hecho o los hijos mayores de 18 años. La Administración, tan lenta en otras ocasiones, actuó en este caso con presteza y pronto aumentó el número de adquisiciones.

Según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio, desde la entrada en vigor de la ley hasta finales de 2016 el número de inversores ha ascendido hasta los 2.236, de los que 2.097 han comprado inmuebles, 94 han inyectado capital y 40 han lanzado proyectos empresariales. El importe total de las inversiones es de 2.157 millones de euros. La mayor parte, 1.554 millones, se han destinado a la adquisición de viviendas, locales o suelo.

«No es algo que se hace habitualmente, pero cada vez la gente pregunta más por el visado de oro. Quieren el servicio completo: vivienda y permiso de residencia». Antonio Rodríguez, director del despacho marbellí de abogados Rodríguez Bernal, que ofrece a sus clientes asesoramiento sobre visados de residencia, recuerda que en España «no hace falta tener medio millón de euros para obtener un permiso». «La diferencia –añade– es que el visado de oro permite vivir aquí sin trabajar».

Hasta 2016, un total de 702 compradores chinos invirtieron 489 millones de euros en inmuebles y 640 rusos desembolsaron 501 millones en la adquisición de viviendas. Estas dos nacionalidades ocupan los primeros lugares en la lista de ciudadanos del mundo interesados en hacerse con un permiso de residencia en España. Por debajo, y a mucha distancia, se hallan ucranianos, egipcios, venezolanos, árabes y estadounidenses. 893 operaciones inmobiliarias se han producido en Barcelona y alrededores. En Málaga –sobre todo en el triángulo de oro formado por Marbella, Estepona y Benahavís– se han contabilizado 348 transacciones, en Madrid 306, en Alicante 151, en Girona 91 y en Valencia 77. En el resto del país se han registrado 227 adquisiciones.

No son cifras espectaculares, al menos para Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. «Yo no estoy viendo que funcione, dos mil viviendas compradas en todo el país en cuatro años no es mucho. En algunas zonas como Marbella puede que se haya notado, pero en conjunto no veo muchas operaciones», asegura.

«¿Quiere proteger su fortuna?»

La Ley de Emprendedores ha propiciado hasta el momento la concesión de 12.981 permisos de residencia, a los que se suman 14.410 de familiares. La mayor parte de los visados (5.315) los han obtenido profesionales altamente cualificados y 2.236 corresponden a inversores que no se ven obligados a residir en España. En realidad, ni siquiera tienen que venir para solicitar la renovación de su permiso.

¿Se mueven por un repentino amor a su nueva patria de adopción o por otros motivos? Hay varias posibles respuestas y una de ellas la ofrece en su publicidad una consultoría radicada en Suiza y especializada en ofrecer servicios financieros de todo tipo en paraísos fiscales, entre los que no faltan la creación de sociedades ‘offshore’ y el alquiler de cajas de seguridad en respetables y discretos bancos. «¿Quiere poner a salvo su fortuna? Opte por los visados de oro», recomienda a sus potenciales clientes.

El Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre el riesgo de que los programas de atracción de capitales se conviertan en un instrumento para evadir impuestos o blanquear dinero. Es una posibilidad que rechaza Antonio Rodríguez, al menos en el caso de la adquisición de inmuebles, que es el servicio que ofrece su despacho de abogados. «La compra de una vivienda no es una vía de blanqueo. Un señor que quiere invertir 500.000 euros para obtener el visado tiene que justificar sus ingresos y comprar el piso. El blanqueo de capitales está muy perseguido en España», afirma el director del bufete.

Para Óscar Martínez este es uno de los motivos por los que el visado de oro no ha acabado de funcionar. «Hace años ibas a Marbella y veías las casas enormes que compraban los rusos, pero eso ya se ha terminado porque los bancos se han puesto duros». En un principio el visado pudo ser una oportunidad para lavar dinero, pero todo cambió del día a la mañana, cuando las entidades financieras «empezaron a pedir muchos datos y a poner pegas». La lucha contra el blanqueo de capitales ha frenado los impulsos de muchos inversores, que han dado marcha atrás en sus planes inmobiliarios en España. «Algún extranjero ha venido a mi agencia para comprar algo, pero cuando el banco ha empezado a pedirle información se lo ha pensado mejor», recuerda Óscar Martínez.

No todos buscan defraudar al Estado. «Es una manera de invertir fuera del país y diversificar riesgos», afirma el presidente de la asociación de expertos inmobiliarios. «El visado de oro –señala Antonio Rodríguez– es para un porcentaje muy pequeño de personas que quieren entrar y salir libremente de España a la vez que mantienen su residencia fiscal en otro lugar. Es para gente a la que le sobra el dinero».