Alerta: el timo del retrovisor ha llegado a España

Las autoridades han puesto en alerta a la población por la difusión de una nueva estafa. Es conocida como la del retrovisor y suele contar entre sus víctimas con personas mayores. La protagonizan extranjeros que provocan un choque afectando al espejo retrovisor del vehículo. Culpan a la víctima y piden iniciar urgentemente el parte de accidente bajo la excusa de que deben marcharse rápidamente hacia su país.

Es en ese instante cuando el estafador insta a la víctima a llamar a la compañía de seguros con un teléfono que facilitan ellos mismos para informarse de los trámites a seguir. La persona que está en el otro lado del teléfono es un socio del estafador que se hace pasar por trabajador de la compañía aseguradora.

Éste indica que los trámites son lentos y costosos por lo que instan a abonar en efectivo la reparación para después recuperarlo a través de la aseguradora. La cuantía oscila entre los 1200 y 1500 euros. La picaresca en su máximo exponente.

Por ello, los Mossos d’Esquadra han alertado sobre esta práctica reciente a través de la red social Twitter. Recomiendan no hacer pago en efectivo a nadie ni tampoco abandonar los trámites habituales.

