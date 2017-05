Buenas, soy Emilio Calatayud. El drama de los hijos que agreden a sus padres tiene muchas derivaciones. Estos chicos no sólo convierten en un infierno los hogares, sino que puede llegar a envenenar, y mucho, las relaciones familiares. Recientemente, una madre me comentó: “Mi padre no me habla porque denuncie a mi hijo, a su nieto, porque me maltrataba”. Pues el abuelo se equivocaba. La madre hizo lo que tenía que hacer...

Puede leer el artículo completo en el blog del Juez Calatayud.