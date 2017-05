Con la montaña en la sangre

El hombre que ha subido el Everest dos veces en seis días sin oxígeno y solo, la última en la madrugada del domingo, estaba predestinado. El esquiador de montaña y ultrafondista sobre nieve, roca o grava más popular del momento llegó al mundo ya marcado. Un elegido. Kilian Jornet i Burgada (Sabadell, 29 años) es hijo de un guía profesional que ejercía en el refugio de Cap del Rec, un punto situado a 2.000 metros de altitud, en el Pirineo de La Cerdanya leridana. La nieve domina allí cinco de los doce meses del año. Su madre, profesora en el colegio Ridolaina, en Montellá del Cadí, era y es también una gran aficionada al monte, al senderismo y al esquí.

En este entorno geográfico y familiar, Eduard Jornet y Núria Burgada inocularon el veneno de los ascensos y caminatas a sus hijos Kilian y Naila -año y medio menor que su hermano- desde que apenas balbuceaban. Con tres añitos, Kilian ya había subido su primer 'tresmil', el Tuc de Molières; con cinco pisó la cima del Aneto, la más alta de los Pirineos, y con seis, el Breithorn, un 'cuatromil' de los Alpes. El destino se presentaba insoslayable. Aquel chaval dormía en una habitación presidida por un gran póster del Cervino -cumbre que por supuesto también ha hollado-, soñaba con emular las aventuras de Tintín para viajar por el mundo -cosa que está haciendo de otra manera- y se preparaba mentalmente para un oficio peculiar: el de contador de lagos. «No soy exactamente eso, pero de alguna forma vivo más o menos como si lo fuera», ha dicho en alguna entrevista. Subir el Aneto con sólo cinco años, ha comentado también, fue «una consecuencia lógica» por el hecho de vivir rodeado de cimas, árboles, ríos,... Kilian apenas veía la tele, ni se entretenía con los juegos típicos de los niños de la ciudad: su diversión estaba en las lomas, en las rocas, en la nieve, en los esquís. Igual de lógico resultó que ese juego se convirtiera en deporte y el consecuente ingreso, a los 13 años, en el Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña Y de ahí a la competición, donde acumula un palmarés que no cabe en esta página: con 20 años batió de largo el récord de la Ultra Trail Mont Blanc, la más prestigiosa del mundo, y suma más de 400 títulos nacionales e internacionales, copas, escaladas, descensos extremos... En 2014 fue nombrado Aventurero del Año por 'National Geographic'.

«Gracias al miedo sigo vivo»

«Para mí el deporte es, por encima de todo, una forma de descubrir paisajes, tanto internos como externos. Me gusta el silencio y la soledad, pero también la comunicación, escuchar, leer, escribir y viajar», se presenta Jornet en su página web. En ella no lo cuenta, pero también dibuja regularmente y es aficionado a la fotografía. Lo que ya no hace es tocar el violonchelo. Lo hizo desde los 5 hasta los 16 años, pero «no estaba dotado». Se licenció en Francia en Ciencia y Técnica de las Actividades Físicas y Deportivas, el equivalente al INEF español. «No soy creyente -dice-, pero creo en la naturaleza», con la que afirma mantener «un diálogo que no es místico, ni entre iguales. Cuando vas solo a la montaña te das cuenta de que somos frágiles, te sientes diminuto en unos espacios descomunalmente grandes». Eso, concluye, «te proporciona mucha calma». ¿Y nunca siente miedo en esas circunstancias? «Claro que sí. El miedo te avisa. Gracias a él sigo vivo».

Te alerta, pero no te hace renunciar. Con el doble ascenso al Everest, Kilian ha concluido con éxito esta semana su proyecto personal 'Summits of My Life' ('Las cimas de mi vida'). Lo inició en 2012 con el objetivo de coronar el Mont Blanc, Cervino, McKinley, Aconcagua, Elbrus y el propio Everest. Tras vivir diez años en Chamonix, desde hace unos meses se ha instalado en Noruega con su pareja, la sueca Emelie Forsberg, igualmente corredora y esquiadora de montaña. También su hermana Naila lo es. Más consecuencias lógicas.

Claro que no todo es predestinación y genética que fluyen por las venas. En su casa, Kilian diseña piezas técnicas para pruebas (crampones, fijaciones,...), pero sobre todo entrena. Entre cuatro y cinco horas por las mañanas y una o dos más por la tarde. No deja de hacerlo más de ocho o diez días al año. En un test realizado en 2014, alcanzó una velocidad punta de 12 kilómetros por hora con una inclinación del 24%. Con su 1,71 de altura y 58 kilos, Jornet sólo tiene un 8% de grasa y una capacidad pulmonar de 5,3 litros. Soporta una frecuencia cardíaca máxima de 205 pulsaciones por minuto, que se reducen a 34 en reposo. Un portento físico.