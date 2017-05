Arroz con veneno arsénico, ¿debe preocupar en España?

Es uno de los temas de los últimos tiempos. La relación entre el arroz y el arsénico podría provocar problemas de salud en un futuro a medio plazo. A pesar de ser uno de los alimentos más consumidos en el mundo, la contaminación, de origen natural, es una realidad. Llega a través del suelo y las plantaciones se llevan a cabo en suelos inundados por lo que el arroz lo absorbe. Así lo recalca el investigador y catedrático de la Universidad Miguel Hernández Ángel Carbonell. “El suelo contiene este elemento. Hay problemas cuando el porcentaje sube”, afirma. En la India, por ejemplo, esto se da por causas naturales con las crecidas del río Ganges o por el empleo de pesticidas o fertilizantes. ¿Se debe preocupar? No, pero no debe descuidarse.

El arsénico inorgánico está clasificado por la Unión Europea como un carcinógeno de categoría 1 por lo que aún no se le tilda de “peligroso” para la salud pública. “Todo depende de cuánto arroz tomes al día”, afirma el químico británico Andrew Meharg en declaraciones a ‘La Vanguardia’. “Si lo comes dos veces al día te expones más que si lo tomas dos veces a la semana. No es lo mismo fumar un cigarro al día que fumar veinte”, añade. Cabe recordar que existe cierto peligro al cocinar el arroz al modo tradicional.

Para los especialistas no se trata de una situación especialmente alarmante, pero sí aclaran que hay ciertos segmentos de la población en los que la preocupación es mayor. Es el caso de bebés y celíacos. Carbonell afirma que son los que más consumen arroz: los primeros porque en el tramo final de la lactancia alternan la dieta de leche con papillas de arroz; los segundos porque sustituyen cereales por éste.

Por su parte, desde la Consultoría de Seguridad Alimentaria y del Agua (SAIA), se insiste que en España se puede estar bastante tranquilo. “La contaminación viene del agua del riego. Si el arroz es español, no hay problema. El problema está en la India, donde el agua está realmente contaminada por arsénico”, afirma Luis Riera, director de citado organismo.

Aunque no ha trascendido el porcentaje en ese arroz para diabéticos, Meharg y Carbonell elaboraron un estudio donde recaban información acerca de la cantidad de arsénico en el producto en todo el mundo. En España cuenta con una media de 180 microgramos por kilo, lejos de los 253 de Estados Unidos, los 286 del Reino Unido. El arroz chino cuenta con unos 135 microgramos por kilo. Además, añaden que el arroz más limpio del país es el de Doñana, “por ser uno de los suelos más puros”.