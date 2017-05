El horror de una madre al descubrir que sus hijas salen desnudas en Google Maps

La ciudadana inglesa Laura Haslam, de 27 años, decidió entrar en Google Maps y teclear el nombre de su calle. Y lo que encontró no fue plato de buen gusto, y es que Haslam se topó con una imagen de sus hijas de cuatro y tres años, completamente desnudas, jugando de forma inocente en la piscina.

Aunque los rostros de las pequeñas Brooke y Eva estaban pixelados, sus cuerpos estaban nítidos y se distinguían a la perfección, algo que aterrorizó a Laura. “Tengo bastante miedo porque no sé cuántas personas han podido ver la imagen. No sé cuánto tiempo ha estado ahí, pero la foto, por lo que parece, se hizo el verano pasado”, dice en los medios de comunicación.

Tras su denuncia, Google difuminó las figuras de las pequeñas de inmediato, pero para Laura el daño ya estaba hecho. Además, esta madre desesperada decidió hacer una captura de la imagen original, por si decide emprender acciones legales.

Al parecer, fue un vecino el que alertó a Haslam de que sus hijas aparecían desnudas en las imágenes de Google Maps. “Sinceramente, en un primer momento pensé que no me lo decía en serio, pero cuando lo vi me quedé aterrorizada. Habían pixelado sus caras, pero salía lo suficiente como para que un pedófilo pudiese verlo”, explica.

Google, por su parte, asegura que desde la compañía se toman la privacidad muy en serio, por lo que de inmediato desenfocaron las figuras. “Siempre difuminamos información sensible como caras y matrículas de coche. En este caso las caras estaban borrosas y en cuanto se nos avisó aplicamos desenfoque adicional a todo el cuerpo”, se defiende el gigante de las búsquedas en Internet.