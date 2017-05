La sorprendente respuesta de una niña de 11 años al castigo colectivo que puso su profesor

Mason Cross es un padre residente de la ciudad de Glasgow, que tras ver la sorprendente evaluación que su hija de once años había escrito a su profesor, decidió publicarla en Twitter.

"Mi hija envió esta respuesta al colegio. No sé si regañarla o comprarle un helado", escribió en la red el padre.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv