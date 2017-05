El problema de la 'sexsomnia': ¿la padeces?

Si nunca has oído el término, debes saber que la 'sexsomnia' es como se conoce al trastorno que sufren las personas que sienten necesidad de mantener sexo de forma insconsciente mientras duermen, ya sea con su pareja con la que duermen al lado o bien con quien tengan más cerca, una situación que puede llegar a provocar evidentes problemas a quien lo padece, tal y como lo relata Milagros Merino, coordinadora de la unidad de trastornos neurológicos del sueño del Hospital de La Paz en Madrid: "Mi último paciente me contó que en semanas iba a realizar una escapada a un albergue con su mujer y otro matrimonio. Entonces me contó lo que ocurría. Al terminar me dijo que si pasaba de nuevo y el acto sexual era con su mujer no habría problema. Ella está acostumbrada y lo acepta. Le ayuda, de hecho. Pero si era con la mujer de su amigo...".

Según los expertos, este trastorno se manifiesta en la fase no REM del sueño y el paciente, cuando despierta, no puede recordar lo que ha pasado durante la noche incluso aunque se alcance un orgasmo pleno.

El número de personas que padecen este problema es, en cualquier caso, minoritario, si bien no existen cifras oficiales censadas. Se calcula que afecta a uno de cada 100 pacientes que tienen algún trastorno del sueño dentro de las parasomnias, que incluyen también episodios de sonambulismo o terrores nocturnos. Se da tanto en hombres como en mujeres.

Merino, experta en Neurofisiología, asegura que los primeros casos se conocieron en los primeros años 90, aunque sigue siendo un trastorno muy poco conocido y estudiado. Ni siquiera se reconoce en la Academia Americana de Medicina del Sueño.

El origen, por tanto, es desconocido. No se trata de un problema psiquiátrico y tampoco está relacionado con traumas sexuales ni antecedentes de este tipo. "Sí se tiene constancia, en cambio, de que las primeras manifestaciones comienzan en la juventud y sus episodios van disminuyendo con el tiempo", dice esta experta en declaraciones recogidas por Qué.es. Añade también que pueden aparecer más casos en épocas de estrés, en casos de abuso de alcohol, tabaco o drogas y que también puede tener un componente genético que se está analizando.

Padecer 'sexsomnia' puede producir angustia y otro tipo de problemas personales provocados por llegar a intentar tener sexo con desconocidos o amigos que están cerca en ese momento, por lo que los expertos recomiendan acudir inmediatamente a la Unidad del Sueño en caso de tener unos primeros síntomas.

Milagros Merino relata otro caso que se ha dado en pacientes con 'sexsomnia': "Como el chico necesitaba coger un tren para volver a casa, su jefe le dijo que no se preocupara por eso porque él le ofrecía la suya para quedarse a dormir". Este chico se levantó al día siguiente con irrinación y dolor en la región anal, acusando a su jefe de haber abusado de él. "Finalmente se descubrió que fue el propio chico quien en pleno episodio de 'sexsomnia' quiso mantener relaciones con su jefe, que era homosexual, a lo que este accedió".