Se para en plena carrera por un percance intestinal : "No me podía aguantar"

30 kilómetros le quedaban para llegar a la meta, pero el ciclista holandés Tom Dumoulin no pudo aguantar y se vió obligado a dejar la carrera, bajarse de la bicicleta por un percance intestinal.

En las imágenes podemos ver como el ciclista frena en seco, se baja de la bicicleta y comienza a quitarse el maillot. Todo esto en mitad de la etapa del Giro de Italia.

A pesar de lo sucedido, la pérdida de tiempo solo le causó un retraso de 2,17 minutos, aun así cuenta con 1 segundos de ventaja sobre Quintana y con 1, 12 minutos sobre Nibali.

Finalizada la etapa, Tom se sinceró ante los micrófonos: "Sencillamente, he tenido problemas. Tenía que cagar, no me podía aguantar".