«Niños que no saben qué es una factura: gastan el dinero, creerán que cae del cielo»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Según el famoso informe PISA, un 25% de los chavales españoles de 15 años no sabe reconocer una factura. No son muchos, pero tampoco pocos. Supongo que ese 25% que no sabe descifrar una factura es porque se piensan que el dinero viene del cielo. Pero no, para nuestra desgracia los euros no caen del cielo. Hay que ganárselos.

