Hallan una paloma mensajera que transportaba 200 pastillas de éxtasis

Una paloma mensajera ha sido encontrada en la frontera de Irak a punto de transportar cerca de 200 pastillas de éxtasis que un contrabandista había adosado al lomo del animal gracias a una discreta mochila que conservaba el color propio de las palomas. Un gesto insólito que ha sorprendido a los investigadores al encontrar esa cantidad de droga en el cuerpo del ave.

Al parecer el contrabandista en cuestión pretendía hacer volar desde Irak hasta Kuwait esa cantidad de pastillas de éxtasis. Lo que no queda claro es si era la primera vez que lo hacía o ya había logrado tal gesta en una ocasión anterior. Según informa el medio Al-Rai, el animal fue interceptado en la misma aduana por lo que el contrabando no pudo ejecutarse con éxito.

En concreto la paloma llevaba adosadas en su mochila 178 pastillas de éxtasis que pretendían ser entregadas en Kuwait sin levantar sospechas entre la policía. Debido sobre todo a que nadie imaginaría lo que de hecho ha sucedido, que se haya utilizado a este animal con esos fines.

Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84