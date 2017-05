Hallan el cuerpo de una mujer de 33 años en avanzado estado de descomposición

El pasado 9 de marzo un cerrajero descubrió el cuerpo sin vida de Mattisse Cornelius, una mujer de 33 años de edad que había fallecido en su propio domicilio de Cardiff. Al parecer llevaba tiempo muerta debido a que el estado de descomposición en que se encontraba dificultaba saber las causas concretas de su deceso. Fue este técnico, personado en el domicilio por el Ayuntamiento debido a una orden de desahucio, el que dio la voz de alarma.

Ahora la investigación se centra en aclarar por qué murió la mujer y en todo caso en qué fecha. No obstante, según el testimonio de sus familiares, Mattisse permanecía asilada en su domicilio, vivía sola y no había tenido contacto con ellos desde julio de 2016. Por su parte la Policía no encontró signos de violencia en la vivienda por lo que hasta la fecha tampoco ha comenzado la búsqueda de sospechosos.

Tras las primeras pesquisas realizadas al cadáver de la mujer, se ha determinado que en principio no consumió drogas u otras sustancias tóxicas. Por lo que todo apunta a que pudo fallecer de manera natural y que nadie supo de ella por su aislamiento. Lo único que supieron de ella sus vecinos era el olor a putrefacción que empezó a salir de su casa y que les alertó.