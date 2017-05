«Si no me conocéis, soy Luis de Marcos y voy a morir»

Luis de Marcos es un ciudadano español afectado de esclerosis múltiple, una enfermedad que le mantiene postrado en la cama con dolores que ya no desaparecen ni con la medicación. Es por eso que desea morir y por lo que pide al Gobierno de España que se desbloquee el debate sobre la eutanasia en el Congreso.

Para ello, de Marcos ha dictado una carta dirigida a los dirigentes de los principales partidos políticos, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera; para explicarles el infierno que está viviendo y pedirles ayuda para poder morir con dignidad. Este hombre de 50 años asegura que adora la vida, pero que los últimos años realmente no ha vivido, debido al dolor y al sufrimiento que le provoca su enfermedad. Luis se niega a salir a la calle, porque lo que ve a su alrededor y el hecho de no poder disfrutarlo le hace sufrir.

Además, de Marcos ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org, para solicitar el apoyo de los ciudadanos y, de este modo, conseguir que los políticos desbloqueen el tema de la eutanasia. Y es que, tal y como afirma, “todos tenemos derecho a morir con dignidad”.

En la campaña de la citada plataforma, Luis pide también una “mayor altura de miras a los partidos políticos que deciden constantemente mirar a otro lado y no abordar este asunto que es tan natural como la vida y al que os podríais enfrentar cualquiera de vosotros”.

“Los dolores insoportables de la enfermedad que me ha tocado me hacen desear abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la Naturaleza, pero la legislación española no me lo permite”, se lamenta. “Las leyes actuales me obligan a pasar por un calvario que ni quiero, ni puedo aguantar”, añade pidiendo que le dejen morir en paz.