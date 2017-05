La conmovedora carta que una madre escribió horas después del atentado de Manchester

Claire Bowle, es una mamá que tras conocer la noticia del atentado de Manchester ha escrito una carta a su bebé, con unos sabios consejos para su futuro.

Bowle ha compartido la carta en las redes sociales y se ha hecho rapidamente viral, en el texto le dice a su hijo que nunca deje de salir y de hacer su vida, le insiste en que la mejor forma de luchar contra estos "monstruos" es dar amor y que busque siempre a las "personas buenas".

Aquí te dejamos la carta completa:

Querido niño mío:

Las noticias esta mañana sobre el ataque terrorista en Manchester rompen mi corazón. Por las víctimas, por sus familias. Por ti. Por ti, tus amigos y tu generación.

Me temo que estos incidentes van a ocurrir más y más conforme vayas creciendo y eso me hace sentir enferma al pensar que no puedo protegerte de las barbaries individuales de quienes hacen cosas como estas.

Cuando vayas creciendo, pensarás que todo esto tiene sentido y que es más seguro "no salir y no hacer nada. Como tu madre, que te ama muchísimo, eso duele, así que te dejo este mensaje.

No hagas eso, sal y hazlo TODO. Todo lo que quieras hacer. Ve a todos lados donde quieras ir. Ve a ver quien tú quieras ver.

Ve a las fiestas, al club, a la escuela y a la universidad, viaja y móntate en un avión, viaja en el metro, ve a partidos, de vacaciones y a ver todos esos monumentos, ve a los centros comerciales, conciertos, a ver esa gran película o a comer al restaurante que quieras.

Y seguro que pensarás que es extraño que quiera que hagas todo esto. Pero esta es mi razón:

Por toda tu vida, mi trabajo es y será cuidarte. Protegerte de los monstruos, más esos monstruos, podría mantenerme lejos de ti, pero me asustaría saber que te has ido y no volverás.

Pero no esos monstruos, ellos hacen cosas horribles al mundo, de esos monstruos no puedo siempre protegerte, y como madre, eso es la cosa más difícil del mundo para mí, llegar a esos términos y admitirlo.

Pero si no puedo luchar contra esos monstruos por ti, te voy a enseñar a hacerlo por ti mismo. Con solo vivir tu vida, ellos no quieren que hagas eso.

Así que ellos ganan si no haces, entonces, hazlo, cada día, nunca tengas temor de disfrutar de ser tú mismo, de vivir tu vida al máximo.

No te puedo garantizar que un día no estarás frente a frente con uno de sus horrores y de destrucción. No te puedo garantizar que tú no llegues a conocer a alguien que muera a causa del terrorismo o un incidente relacionado o, que Dios no lo permita, te hieran en un ataque.

Pero recuerda esto, ellos no pueden matar la fuerza, ellos no pueden matar la determinación, no pueden matar el amor. Así que tu generación debe ser más fuerte aún, tú serás quien tenga la determinación para vencer esto.

Y tú vas a tener la mayor cantidad de amor para dar, porque te vamos a enseñar que no deberás tener temor de esos monstruos, no importa cómo de terribles sean.

Recuerda esto, en cada historia, hay personas buenas y malas.

Busca a los buenos, querido.

Busca a quienes, como la última noche en el ataque en Manchester, estaban ayudando a otros.

Busca a los doctores, enfermeras, paramédicos, el staff de la Policía, los servicios de emergencias, que estaban en la escena trabajando para salvar y proteger a esas personas

Busca a esos del staff del hotel, taxistas, conductores de bus, todos ofreciendo ayuda, para ayudar sin costo. Busca a quienes abrazaban y consolaban a los extraños.

Busca a los padres y familias que perdieron a sus niños en esta tragedia, háblales, muestra solidaridad y unidad ante la adversidad del odio y la venganza

Busca la fuerza, la determinación y el amor.

Porque no siempre estaré ahí para protegerte de los cobardes en este mundo pero te enseñaré a encontrar tranquilidad en el coraje, esperanza y orgullo.

Te enseñaré a ser valiente.

Te enseñaré, mi niño, a no tener miedo y a vivir al máximo, sin temor y tan fuerte como ninguno de nosotros antes lo hizo.

Nosotros vamos a sostener tus manos y llevarte a través de todo esto.

Nosotros vamos a enseñarte que los héroes siempre vencen a los villanos.

Te lo prometo".