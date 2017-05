Una fuga de gas le provoca una extraña alergia a su marido

Pilar, es una chica de Los Ángeles, que lleva los últimos dos años encerrada en casa debido a la alérgia que sufre. La joven hace 4 años empezó a sufrir los síntomas de confusión, falta de concentración y claridad mental, presión en el pecho, dolor de estómago severo y palpitaciones.

Al parecer su cuerpo estaba desarrollando una alérgia a todos los alimentos, personas, agua, ropa e incluso a toda tecnología con un campo electromagnético, lo que incluía su teléfono móvil.

La situación en la que se encontraba Pilar tenía a los médicos desconcertados, hasta que encontraron la causa del problema. Una fuga de gas en su casa provocaba que el sistema inmunológico de la mujer se volviera contra sí mismo por la falta de oxígeno.

"Me volví sensible a los olores y los productos químicos, siempre que usaba laca para el cabello o maquillaje, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, me daba náuseas y me sentía enferma", explicó la afectada. "Las ventanas estaban abiertas, pero sentía mucha presión en el pecho, no podía respirar bien y tenía palpitaciones".

El cerebro y los pulmones de Pilar se sentían amenzados por la falta de oxígeno lo que provocó que su sistema inmunológico trabajara en exceso, atacando cualquier cosa que encontraba. Por ahora, no puede tocar ni besar porque su cuerpo es demasiado sensible a las bacterias, lo que significa que es alérgica hasta a su propio marido.

Esta chica acude a diario a tratamientos especiales, estas sesiones de oxígeno le han permitido empezar a comer de nuevo mediante la reintroducción de siete alimentos, períodos cortos fuera, visitas cortas de la familia pero aun así aun le queda mucho camino por delante para volver a tener una vida normal.