Emotivo reencuentro tras el atentado de Mánchester en 'El programa de Ana Rosa'

El fatal atentado que costó la vida de 22 personas el pasado 22 de mayo en Mánchester durante el concierto de Ariana Grande sigue dejando historias de las que calan. La última tiene como protagonista a una joven española que estaba en el lugar de los hechos y que logró salir ilesa del atentado que horas después reivindicó DAESH. Gracias a 'El programa de Ana Rosa', esta chica pudo incluso reencontrarse con su madre.

La escena se vivió cuando una de las reporteras del programa viajó hasta Mánchester para conocer de primera mano lo sucedido y escuchar las impresiones de esta joven llamada Mónica. Tras una breve introducción, la reportera charló con la chica española para conocer cómo vivió aquellos momentos: "Pensaba en mi madre, solo quería que ellos no pensaran nada malo por si se enteraban por las noticias, así que en cuanto me alejé del sitio, lo primero que hice fue llamarla para que no se preocupara".

Con lágrimas en los ojos, Mónica pudo hablar con su madre en directo gracias a que 'El programa de Ana Rosa' las puso en contacto. Un momento emotivo que fue captado por las cámaras de Telecinco. La experiencia vivida fue tan fuerte que la joven, que se encuentra de Erasmus, sostiene que "iba a ir a Londres, a pueblos de aquí al lado, pero ahora lo único que quiere es volver a España y estar con su familia".