«No soy anoréxica», el grito desesperado de una joven que no puede comer

Cuando alguien ve a Kody Feragen de 21 años tiende a creer que es una joven que padece de anorexia. Así mismo lo ve ella que trata de explicar a todo el mundo que no es así, que está enferma por otra cuestión. Desde hace casi un año no puede comer sin padecer fuertes dolores que le han impedido llevar una dieta sana y mantener su peso.

"Me dí cuenta que algo no iba bien cuando perdí 5 kilos en tres días" cuenta la chica. De pronto un día sintió que todo lo que comía le causaba enormes dolores estomacales y no ha sido hasta ahora, un año después, cuando le han diagnosticado que padece de arteria mesentérica superior, una dolencia que le ha hecho estar por debajo de los 40 kilos de peso lo que le da apariencia de anoréxica.

Por eso mismo la joven pide que no la etiqueten con esa enfermedad pues su problema se debe a que directamente no puede comer. No puede comer por esos dolores y tan solo una sonda podría solucionar sus dificultades. De hecho explica que a partir del 19 de junio la llevará por prescripción médica y que ahí tiene depositadas gran parte de las esperanzas de poder salir adelante.