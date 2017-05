Deja a su marido y comienza una nueva vida tras diagnosticarle un cáncer terminal

A sus 58 años, Annabel Nnochiri recibió la noticia de que solo le quedaban dos años y medio de vida por un cáncer de huesos que sufría. Al enterarse decidió escribir una lista de cosas que hacer antes de morir, pero lo que encabezaba su lista era algo poco común.

"Hice una lista de deseos antes de morir y lo primero que hice fue dejar a mi marido. Tuve una buena vida, pero me sentía completamente atrapada y quería liberarme ", dijo Annabel. "Sabiendo que me quedaba poco tiempo, no podría vivir el resto de mi vida siendo sólo un ama de casa", añade.

Antes de terminar con su vida matrimonial les explicó la situación a sus hijos asegurando que si no estaban de acuerdo no lo haría: "Si no hubieran estado de acuerdo, no lo habría hecho, pero ambos me dijeron que sería más feliz si me iba", dijo.

Su nueva vida

Durante los seis meses siguientes se compró un piso con algo de dinero de la herencia y comenzó una nueva vida. "Cuando se lo dije [a mi marido], pensó que era sólo una fase y que volvería con él".

Annabel superó en 2010 un cancer de mama pero dos años después una biopsia reveló un tumor en su cadera, "El cáncer de mama se había metastizado en mis huesos", dijo Nnochiri.

"Cuando me diagnosticaron como terminal, pensé: Me quedan dos años y medio y no quiero estar en esta casa. No quiero estar cocinando la cena todas las noches, ¡quiero ser libre!".

En la actualidad mantiene una relación cordial con su ex marido, Annabel ha vuelto a pintar, aprendió a bailar salsa y se fue de viaje: "Yo estaba agobiada, preocupada por lo que la gente pensaba de mí", explica. "Ahora no me importa por el cáncer. Mis hijos son mucho más felices y todos estamos mejor".

Cinco años después de su diagnóstico inicial, Annabel dice que se ha hecho una persona más segura y valiente. "Si no tuviera cáncer, habría sido una persona aburrida. Por esto me he vuelto una mujer más valiente", dijo.