¿Han visto a esta chica? La desesperada búsqueda familiar del atentado de Manchester

Las redes sociales están sirviendo en las últimas horas para hacer un llamamiento para saber el paradero de familiares, amigos o seres queridos que pudieran estar en el Manchester Arena durante la noche de este pasado lunes. Un ataque terrorista ha dejado una veintena de muertos y más de cincuenta heridos tras la explosión de una bomba durante un concierto de Ariana Grande.

También, según ha recogido ‘Mirror’, Facebook ha activado el botón de seguridad para que todas aquellas personas que residen en la ciudad de Manchester del Reino Unido confirmen que se encuentran en buen estado. Una situación que ya se repitió durante los atentados de París, Boston o Bruselas.

HEY!PLEASE RT FOR PEOPLE TO SEE, SHE IS MISSING, ITS IMPORTANT #DWTManchester #Manchester #PrayForManchester pic.twitter.com/mwCow7yMn7

My brother is missing in Manchester, was at the Ariana Grande concert, no contact since the bomb went off. Please RT and Share