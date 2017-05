«Mi hija hizo varias pruebas de 'ballena azul'... cuando vi el final, se me heló el corazón»

Ha sido el primer caso de la ‘ballena azul’ que se ha dado en España, o al menos que haya trascendido. Una madre, que pide llamarse María, se personó en una comisaría de la Policía Nacional para denunciar la posible participación de su hija en un macabro juego. Ella sólo había escuchado que había causado problemas en adolescentes en Rusia, pero ni se imaginaba que le tocaría vivirlo de cerca. María es de origen ruso y fue gracias a una conversación con un familiar residente en aquel país quien le permitió conocer la realidad.

No había notado comportamiento extraño en su hija de 14 años, hasta que un día la vio vestida con una camiseta de manga larga para ir a un cumpleaños que se celebraba en una piscina. “Era la única que iba así vestida. Era raro. La cogí de la muñeca y vi F57. Le pregunté que qué significaba, que por qué se había hecho daño, pero no me contestó”, narra en declaraciones a ‘Sur’.

Se lo había tatuado en el dorso de la mano izquierda con algún objeto punzante. Fue entonces cuando buceó en Internet y quedó compungida cuando vio cuál era el final del escabroso juego. “Se me heló el corazón”, dijo. La realidad es que es un juego muy extendido, que en Granada también se conoce.

María contactó con un familiar que es agente de Policía en Rusia, que fue quien le puso en alerta por la situación. Le recomendó no separarse de la niña en ningún momento. En otra toma de contacto con la menor, vio que tenía tres cortes más en el antebrazo izquierdo, hechos tiempo atrás. “Ella no quiere tocar ese tema. No habla al respecto. No dice quién le daba esas instrucciones”, añadió.

El familiar en Rusia encontró en el Instagram de la niña dos fotos publicadas en la red social Instagram en las que aparecía sobre un estrecho muro de una casa en ruinas y otra flotando boca abajo en unas aguas como si fuese una ballena muerta. En un papel encontraron que la última prueba era la siguiente: “Salta de un edificio muy alto. Toma tu vida”. La Policía sigue investigando quién se encontraba detrás de esas propuestas.

“Ella me dice que esté tranquila, que no va a hacer nada, pero no puedo estarlo. Puede volver a conectarse en cualquier momento. Intento hablar mucho con ella y no separarme ni un minuto, ni siquiera para dormir. Intento hacerle comprender que Internet es una caja de Pandora y que no sabes quién está al otro lado”, sentencia.

