El detalle de esta imagen que la hizo viral en pocas horas

Miles de imágenes curiosas que dejan a más de uno pensando circulan por la red. La imagen de hoy es una de ellas, de las que se hacen virales porque hay algo que no nos cuadra. Y es que un grupo de jóvenes acudió a una fiesta y se tomó una fotografía, que poco tardó en llamar la atención de miles de usuarios en Twitter por un pequeño detalle.

La instantánea fue tomada en el club De Helling, ubicado en Países Bajos. Todos aparecen alegres y animados pero un efecto visual provocó algo fuera de lo normal. Deido a la ropa de color negro de tres de los jóvenes y la luz, el brazo de una joven parecía estar muy largo, más de lo normal.

La chica del 'brazo largo' compartió la imagen en Facebook sin percatarse del detalle, algo que notó su hermana y compartió en twitter con el siguiente mensaje "El brazo de mi hermana en esta foto en el club luce como de 6 pies de largo. Estoy llorando".

La imagen se hizo viral pocas horas después de ser compartida.

My sister's arm in this club photo looks about 6ft long I'm crying pic.twitter.com/FJU5eaJi5D