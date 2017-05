«En Granada, todos los niños conocen la 'Ballena Azul': hay que violar su intimidad para protegerlos»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Para mí, la ballena azul siempre había sido un animal espectacular que, desgraciadamente, estaba en vías de extinción. Hace unos días me enteré de que también es un ‘juego’ que anda por Internet y que invita al suicidio a jóvenes y adolescentes. Parece que ya se ha dado algún caso en España. Esto es una barbaridad, claro. Y los niños, entre asustados y curiosos, no hablan de otra cosa. Esta mañana, he tenido la suerte de compartir una interesante conversación con varias decenas de escolares de entre nueve y once años del Colegio Jardín de la Reina de Granada, y todos ellos conocían el tema este de la ballena azul. Se habían enterado antes que yo, lo cual tampoco es raro. Por eso me gusta hablar con los niños, para aprender. Me han pedido consejo y yo les he recomendado que enseñen a sus padres las páginas que ven en Internet para que les puedan proteger. Creo que es el camino más directo para intentar garantizar su seguridad: que los propios niños colaboren. Nosotros también podemos violar su intimidad para protegerlos -hasta el Tribunal Supremo lo ha dictaminado así- y yo lo recomiendo, pero mejor aún es que nos lo cuenten ellos. Hay que intentarlo.

Puede leer el artículo completo en el blog del Juez Calatayud.