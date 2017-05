El anuncio más desternillante: «Regalo vacas. Estoy hasta los cojones de que se escapen»

No se sabe si es una un usuario con mucho sentido del humor o realmente un ganadero desesperado, pero lo cierto es que el anuncio publicado en el grupo de Facebook 'Se vende, se compra, se regala. Asturias' ya es viral por la claridad de las palabras empleadas.

En la imagen se ve a un grupo de vacas en una finca. Acompaña a la foto el siguiente texto: «Se regalan vacas. Estoy hasta los cojones de que se escapen. No hacen ni puto caso. Son unas hijas de puta. Me llaman a todas horas los vecinos porque están en la carretera o en otro prao. Los vecinos está de mí hasta los cojones. La oscura estás salida. Siempre se va a buscar al toro. La que mira a la cámara siempre ataca. Es una hija de puta, y las demás igual. Faltan otras cinco que no sé dónde cojones están ahora. Si alguien las quiere, se las regalo. No cojo el teléfono. Solo Whatsapp».

Sea por sentido del humor o por falta de paciencia, lo que está claro es que el autor de esta publicación y las vacas se están haciendo famosas.