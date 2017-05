Pide pizza a domicilio a su vagón del tren después de que se quedara parado en las vías

Cuando el hambre aprieta, a muchas personas les importa bien poco el lugar y el momento en el que se encuentran. Eso, precisamente, es lo que le ocurrió a un hombre que viajaba desde Boston hasta Washington, cuando por motivos desconocidos, su tren tuvo que detenerse por un periodo de tiempo indeterminado.

Ante la incertidumbre sobre el tiempo que estarían parados en las vías del tren, el hambre empezó a hacer acto de presencia y el protagonista de esta historia decidió, ni corto ni perezoso, pedir una pizza a domicilio. Según afirma ‘The Washington Post’, el hombre preguntó si podían llevarle su pizza a un lugar un tanto especial: el vagón de un tren parado en mitad de las vías. Una extraña petición, que el repartidor no dudó en aceptar.

El hombre dio las señas más cercanas al lugar en el que se encontraba y hasta allí llegó el repartidor, que tuvo que aparcar lejos de las vías y atravesar una urbanización y un río para llegar a su destino. El trabajador cumplió su misión, tal y como podemos comprobar en un vídeo subido a Twitter, acompañado de la siguiente descripción: “Atrapado en un tren de Amtrak, tengo hambre, problema solucionado”.

Esta actuación ha sido considerada como una auténtica irresponsabilidad para la portavoz de Amtramk, Chelsea Kopta, que advirtió del peligro que corrió el repartidor. “Los retrasos pueden ser frustrantes, pero es extremadamente peligroso acercarse a un tren en las vías. Estamos contentos de que nadie saliera herido y esperamos que no vuelva a ocurrir en el futuro”, dice Kopta zanjando el tema.

Stuck on @amtrak 161 got hangry and problem solved pic.twitter.com/vIN42GPR5H