Muere un joven de 16 años tras ingerir un exceso de cafeína

El forense Gary Watts determinó el pasado lunes que Davis Allen Cripe, de 16 años, murió a causa de una probable arritmia causada por la ingesta de bebidas altamente cafeinadas en menos de dos horas. El joven adolescente de Carolina del Sur (EEUU) tomó un café con leche de McDonald's, una soda de Mountain Dew y una bebida energética.

Sin embargo, llegar a esta conclusión no habría sido tarea fácil de no ser porque algunos testigos dieron la voz de alarma tras asegurar que Cripe bebió una bebida energética antes de caer rendido durante una clase de la escuela a la que acudía. Nadie habría sospechado, pues el fallecido no tenía ningún historial cardiaco que posibilitase su fallo, además llevaba una vida sana y saludable. Watts quiso destacar que el corto periodo de tiempo en que se ingirieron las tres bebidas fue la principal causa de la muerte y no la cantidad total de cafeína en su cuerpo. Por ello quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía: «Creemos que la gente necesita prestar atención a su ingesta de cafeína y cómo lo hacen, al igual que lo hacen con el alcohol o los cigarrillos».