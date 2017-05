Irrumpe en un supermercado con la cabeza de su madre decapitada

Un suceso escalofriante tuvo lugar recientemente en Estacada (Oregón), precisamente el Día de la Madre, cuando un hombre de 36 años irrumpió en un supermercado con su indumentaria llena de sangre, un cuchillo carnicero en la mano izquierda y la cabeza de su propia madre en la mano derecha.

Según el informe policial, el hombre mató a su madre en la casa en la que convivían, le cortó la cabeza y, con ella, se dirigió al pueblo vecino. Una vez allí, entró en un supermercado, donde apuñaló al empleado, un hombre de 66 años llamado Michael Wagner. Afortunadamente, otros empleados consiguieron reducir al agresor y, finalmente, éste fue detenido por la policía. El empleado apuñalado se encuentra recuperándose de las heridas en el hospital. El detenido, por su parte, ingresó en prisión de inmediato.

“Nunca había sospechado que había un problema, si no, lo hubiera frenado”, dice el padre del detenido. “Ojalá tuviera respuestas, pero no tengo. He esperado toda mi vida para jubilarme con mi mujer y ahora no puedo. Es lo único que sé”, añade. Un amigo del agresor, por su parte, aseguró que era “uno de los mejores tipos” y “alguien que quería mucho a su madre”.