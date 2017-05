Escribe una carta en busca de la última fotografía de su esposa fallecida

En septiembre de 2015, Alan Wright de Kent (Reino Unido) visitó junto a su esposa el Castillo Sissinghurst. Poco después del viaje su esposa falleció y tras su muerte descubrió que un hombre la fotografió junto a un jardín del castillo pero nunca pudo conseguir una copia de la instantanea.

Al ser la última foto de su esposa antes de fallecer, Wright escribió una carta a la revista National Trust en busca del fotógrafo con el fin de recuperar la instantanea de su mujer.

"El señor nos preguntó si nos hacía una fotografía en uno de los jardines. Mi mujer, tristemente, murió tres meses después y me he dado cuenta que es la última foto de ella. Me encantaría mucho obtener una copia", escribió el hombre en una carta publicada en la revista.