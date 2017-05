El héroe que frenó el ciberataque tiene 22 años y vive con sus padres

Su nombre es Marcus Hutchins y podría ser considerado como un héroe por conseguir la exterminación del virus informático ‘Wannacry’. Impidió que se propagase por unos cien mil ordenadores más. Ha sido de tal relevancia su intervención que incluso la agencia británica de seguridad digital lo ha incorporado como asesor especial en su guerra frente a los piratas informáticos. Se trata de un joven de 22 años que reside en el suroeste de Inglaterra.

Según recoge ‘Daily Mail’, Marcus es un chaval que no destacó precisamente durante su etapa académica. Pero fue allí donde el mundo de la informática le sedujo. El bloqueo de los dispositivos para impedir que accediese a zonas de Internet con juegos hizo que desarrollase unos conocimientos que han ido evolucionando hasta el punto de convertirse en todo un experto. Abrió un blog y sus aportaciones sirvieron para que una compañía norteamericana como Kryptos Logic le contratase.

La información de la que se hace eco ‘ABC’ apunta a que Hutchins cuenta con su oficina particular en su habitación. Desde allí logró frenar la expansión del virus. Ahora asegura tener cierto miedo tras desvelarse su identidad: “Si alguien quiere tomar represalias encontrará mi identidad en segundos. Si saben dónde vivo, pueden hacerme cualquier cosa”. ‘Wannacry’ acabó afectando incluso a los ordenadores de la Junta de Andalucía.

Según el joven, otros compañeros suyos han recibido varias amenazas por parte de los piratas informáticos. “Seguro que no van a estar felices con lo que he hecho”, asegura. Marcus trabaja con el sobrenombre de MalwareTech. Se enteró de la expansión de ‘Wannacry’ y decidió combatirlo. Supo que cada vez que infectaba un ordenador, el virus trataba de conectar a una web no registrada.

Decidió registrar ese dominio provocando la activación de un código de autodestrucción que portaba el virus, una herramienta que los ‘hackers’ suelen emplear cuando los ataques se les van de las manos. Acabó con él, pero advierte que se está a la espera de un nuevo ataque: “Al comienzo de esta semana hay muchas posibilidades de que se produzca un nuevo ataque. Intentaré mantener a todo el mundo informado”.