Keith Griffith no pudo aguantarse: "¡Lo he hecho!". Este joven son Síndrome de Down reaccionó de esta forma tan emotiva al descrubir que había sido aceptado en un programa para acudir a la universidad.

Su madre, orgullosa, grabó el momento y compartió el vídeo en Facebook junto con un mensaje en el que decía que su hijo de 19 años había sido admitido en el programa de certificación Pasage EEUU.