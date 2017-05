"Cuándo le das a tu hijo un móvil es cómo si le dieras un cigarro"

Los adolescentes españoles pasan una media de 5 horas al día conectados. Chateando, enviando fotos y vídeos o jugando a través de la red. El 74 por ciento de los niños entre 10 y 14 años tienen su propio móvil. Pero preocupa que cada vez accedan antes a estos dispositivos. Cualquier cambio en el comportamiento del menor debe hacer saltar las alarmas. Aunque chatear es la actividad principal que realizan en los móviles, creciendo alarmantemente el número de jóvenes que apuesta en los llamados juegos on line.

El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, advierte del peligro que representan estos dispositivos. "A mi no se me ha ocurrido darle un cigarro a mi hijo de dos años, y estamos hartos de ver a padres que para que el niño no le dé la lata mientras se toma una cerveza le da el móvil o la tablet, y ahí ya se están empezando a enganchar", afirma el juez.