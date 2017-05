Las palabras de esta mujer de 31 años están dando mucho de que hablar en el Reino Unido. "Tengo 31 años y me estoy muriendo, pero no cambiaría mi cáncer por tener una vida más larga", así se expresa al Daily Record Fi Munro.

Y añade al mismo medio: "El cáncer me ha enseñado sobre la vida que no se trata de vivir muchos años, sino de vivirlos bien". Le diagnosticaron la enfermedad cuando llevaba casada dos años y ahora dice que le ha enseñado a llevar una vida mejor.

Explica también que antes no apreciaba lo que es la vida. Sostiene que si no es por el cáncer no habría sabido lo que es vivir de verdad.