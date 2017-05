Predicción del horóscopo de hoy martes 16 de mayo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy martes 16 de mayo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy tendrás algo de dificultad para concentrarte en tu trabajo. Tiendes a ser una persona creativa por naturaleza y te disgustan los límites rígidos. No manejas muy bien los tiempos, prefieres marchar al sonido de tu propio tambor. La alineación planetaria de hoy aumentará tu necesidad de libertad. Quizás debas completar ciertas tareas, así que no seas irresponsable. ¡Prémiate con algo divertido al final del día!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy saldrás de tu cascarón un poco más que de costumbre. Los pequeños actos de belleza y bondad son especialmente importantes para ti. Más que seguro, encontrarás la paz y comodidad que buscas cuando te sientes y tengas una charla calma y tranquila con alguien con quien realmente puedas abrirte. Los temas sensibles serán el foco central gracias a la energía astral en juego.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy podrías decidir realizar algunos cambios en tu casa. ¡Tu espacio habitacional te está volviendo loco/a! Quizás no tengas suficiente espacio para todas tus pertenencias. O sientas que ya es hora de redecorar un poco. La alineación astral de hoy te está alentando a poner las cosas en orden. No temas hacer algunos cambios importantes en tu casa. ¡Te sentirás bien si lo haces!

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Este es un gran día para ti para perseguir metas en tu carrera o progresos en tu profesión actual. Tienes un empuje emocional que te urge a avanzar hacia tus metas, mientras que al mismo tiempo, tienes un sentido de precaución y reserva que te mantiene seguro al no tomar decisiones que sean demasiado apresuradas. La alineación astral de hoy enfatiza relación sinergística entre tu tendencia a avanzar y tu sentido de restricción.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

La alineación planetaria de hoy te pondrá de un humor meticuloso. Tal vez examines cualquier área de tu vida que se encuentre fuera de control. Quizás necesites poner tus finanzas en orden. O quieras remodelar tu casa y crear un lugar de estar más amplio. Estarás listo/a para mejorar cualquier área de tu vida que no te guste.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Necesitas darle un enfoque más serio a tu lado creativo. Asegúrate de ser realista sobre la diversión que estás teniendo. Las grandes fiestas pueden ser tentadoras, pero también pueden dejarte vacía por dentro al finalizar y tienes una falta de intimidad para mostrarlo. El aspecto en juego hoy te recuerda tener más cautela al mostrar tus emociones.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Has estado deseando un descubrimiento creativo en un área importante de tu vida. Has estado sintiendo bloqueo durante un tiempo, como si las cosas no estuvieran yendo por la dirección correcta. Hoy verás que las cosas comienzan a fluir. La energía astral te traerá un karma positivo. Las buenas obras que has hecho en el pasado te agregan a tu suerte ahora. ¡Así que dale la bienvenida a todos los milagros que lleguen hoy!

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Ten disciplina en tu interacción con los demás. La gente confiará más en ti cuando vea tu grado de organización. Controla tu tendencia a descargarte con los otros, ya que hay un tono guerrero en el día. La energía celestial en juego te urge a solucionar la situación alentando la comunicación y una atmósfera distendida.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy estarás de humor para concentrarte en la auto-mejora. Quizás te interese lo espiritual, como ir a la iglesia, a un templo o rezar en privado. La meditación y la reflexión te vienen muy bien hoy. La alineación planetaria te alienta a mirar en tu interior. Hoy podrías tener percepciones importantes. ¡Permite que la energía positiva fluya hacia ti de tus ángeles y guías espirituales, porque ellos pueden realmente ayudarte!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy tendrás una fuerte tendencia a confiar en ti mismo/a y te enfrentarás con preguntas internas que sólo tú puedes responder. Los temas con respecto a valores y finanzas entran en juego y descubrirás que tu primer instinto es buscar las respuestas en los demás. Primero, asegúrate de tener las cosas claras en tu mente. La energía celestial en juego hoy insiste que estés en el extremo receptivo de las situaciones.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy sentirás deseos de embellecer tu casa. El aspecto en juego actual te llenará de ideas creativas. Harás planes para redecorarla. Ya es tiempo de agregar colores brillantes o un nuevo empapelado. O tal vez desees comprar un mueble nuevo para hacer de tu hogar un lugar más atractivo. ¡Definitivamente querrá cambiar las cosas en tu vivienda!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Las relaciones íntimas con los demás formarán una gran parte de tu día y tu naturaleza espiritual jugará un poco en esta ecuación. Podría haber un sentido de restricción en tus sentimientos y emociones, pero esto es un mecanismo de protección que utilizas para no resultar herido/a. El aspecto en juego hoy te está ayudando a encontrar estabilidad en tus emociones.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.