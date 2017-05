El peligroso bulo sobre los pintalabios que no te tienes que creer

La Policía Nacional ha alertado recientemente de un bulo que se lleva extendiendo en las redes sociales desde hace casi una década. Se trata de un mensaje que circula y que asegura que los pintalabios producen cáncer debido a una alta concentración en plomo en su composición. Algo que es rotundamente falso según diversos estudios científicos y que pone de manifiesto los peligros que tienen ciertos mensajes en internet.

Además de la Policía Nacional, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha explicado que esta información falsa lleva mucho tiempo circulando a través de diversas redes. Tanto en WhatsApp como en Facebook, aparece un supuesto estudio que demostraría que los pintalabios de marcas conocidas provocan cáncer.

Para redondear la información hablan de una supuesta doctora llamada Claudia Pirisi y que a través de su investigación sostiene que el bulo que se cuenta es cierto. Nada más lejos de la realidad, no solo no es verdad sino que de hecho el mensaje en cuestión es una mala traducción del bulo original escrito en inglés y que no menciona a la citada médico.

De hecho este bulo está tan extendido que tal y como se puede ver en la siguiente publicación, ya en 2012 se contaba de igual manera y ha recibido hasta la fecha más de 70.000 compartidos.

La OCU ha alertado de este bulo a través de un comunicado en el que explica que lo que se cuenta es falso. "La FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos] analizó hace una década una treintena de labiales comprados en Estados Unidos y concluyó que ninguno de ellos contenía plomo en cantidad suficiente como para ser peligroso. Es más, todos los labiales contenían muchos menos plomo del tope legal" añade la organización.