Multas de hasta 200 euros para peatones y patinadores que incumplan la normativa de circulación

Existe cierta convicción que apunta a la imposibilidad de percibir una sanción si no se emplea un vehículo a motor. La realidad es que no solamente los coches y las motocicletas pueden ser objeto de multa, sino que hoy día ciclistas, patinadores y hasta peatones pueden ser denunciados siempre que no se respeten las normas de circulación. Recientemente, la Ordenanza de Movilidad de Madrid recoge que aquellas personas que se desplacen con patines tienen la circulación restringida. El artículo 26 prohíbe circular con ellos por la calzada “salvo que se trate de zonas, vías o partes especialmente destinadas para ello”.

“Sólo podrán circular a paso de personas por aceras o por calles residenciales debidamente señalizadas sin que puedan ser arrastrados por otros vehículos”, señala.

Según recoge ‘ABC’, aquellos patinadores se pueden enfrentar a multas que ascienden a los 90 euros. Unas sanciones que son recurribles ya que se debería demostrar que el patinador circula a una velocidad superior a la del peatón.

También el peatón se ve expuesto a la apertura de expediente administrativo en caso de no seguir las instrucciones del personal existente en un determinado de obras o por caminar por una calzada cuando exista zona peatonal transitable. La excepción está en esos casos que se requiera el empujar un vehículo de dimensiones reducidas como una silla de ruedas. Incluso cruzar en semáforo en rojo podría suponer una multa de entre 100 y 200 euros al considerarse un riesgo grande para la seguridad. En Málaga, por ejemplo, se imponen sanciones de hasta 1000 euros por cruzar por un lugar sin paso de peatones.