La increíble historia de la mujer que deja atrás toda su vida para ser caballero medieval

A sus 46 años, Sarah Hay ni se imaginaba como el hecho de asistir a un festival le iba a cambiar totalmente la vida. Fue a una interpretación medieval donde quedó prendada de aquellos dos hombres que portaban una armadura sobre un caballo. Cuando empezó la batalla, la mujer no salía de su asombro. “Estaba emocionada y a la vez paralizada”, reconoce. Tal fue el impacto que decidió dejar su vida atrás para convertirse en caballero medieval.

“Siempre me ha gustado lo medieval, pero no sabía que hoy día existían este tipo de cosas”, asegura. Esta mujer australiana había crecido siempre rodeada de caballos y en más de una ocasión ha competido en equitación, siendo representante de su país en un campeonato celebrado en Nueva Zelanda. Eso fue hace una treintena de años según recoge ‘Daily Telegraph’.

Pero su devoción no daba para más que eso y Sarah se decantó por centrarse en sus estudios. Es profesora. Sin embargo, tras asistir al festival, según sostiene, le devolvió “la pasión por la equitación”. Mantuvo una ronda de contactos con gente de aquel certamen para saber cómo podría formar parte de aquel mundo, encontró un entrenador personal con el que entrenar cada fin de semana. Con el paso de los días dio su primer espectáculo en Sydney.

“La mayoría de los que compiten son hombres, pero quise demostrarles que una mujer puede hacer cualquier cosa que se proponga. La adrenalina corría por mis venas y me di cuenta que había nacido para ser caballero. Me gustaría llegar tan lejos como para decir que he luchado en una vida pasada”, afirma.

Tras desavenencias con el centro donde ejercía como docente, debido a la incompatibilidad horaria con su nueva profesión, Sarah decidió apostar de nuevo por la equitación. Se ha convertido en caballero renunciando a todo: “He perdido mi país, el dinero que he ganado, pero me encanta mi nueva vida”.