El mejor regalo de cumpleaños para un niño autista que ama a los perros carlinos

Cuando Andrew Little era pequeño, como no tenía amigos, se inventó unos peculiares amigos imaginarios: perros carlinos o 'pugs'. Ahora, con 14 años, el joven, que es autista, vivió un cumpleaños de lo más especial, gracias a la iniciativa de su hermana McKenna.

Como Andrew conserva esa pasión por estos animales, McKenna publicó un mensaje en Facebook a través del cual solicitaba a todos sus amigos que tuvieran carlinos que acudiesen a la que sería la primera fiesta.

Según declara ella a 'The Dodo' él "siempre ha tenido miedo de hacer una fiesta por si nadie se presentaba". Sin embargo, esta idea llegó a la organización 'Pug Nation Rescue' de Los Ángeles, quien se puso manos la obra para ayudarlo. Más de 50 personas acudieron a la cita, y en total 80 carlinos se presentaron.

La hermana lo recuerda así: "Yo estaba en el trabajo y comencé a llorar por la gran acogida. Gente de todo el mundo me estaba preguntando mi dirección para poder enviarle regalos y tarjetas de cumpleaños. Él no podía salir de su asombro. No paraba de preguntar '¿Eso es un carlino?' a cada perro porque no se lo creía. Me emocioné mucho. Todo el mundo estaba llorando".