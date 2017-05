Un marinero recibe una carta de amor de su mujer 72 años después del envío

Un marinero noruego de 96 años que reside en California (EEUU) recibió esta semana una carta de amor que le envió en 1945 su esposa, ya fallecida, informó la CNN.

La mujer, Virginia, envió la carta el 4 de mayo de 1945 desde Nueva Jersey, donde residían, al navío de su marido atracado en Puerto España (Trinidad y Tobago), pero la misiva nunca llegó y fue devuelta a su origen.

La carta quedó entonces escondida en la vivienda, y no fue hasta fecha reciente que sus actuales propietarios, Allen Cook y su hija Melissa, la encontraron en una grieta del techo mientras hacían unas reformas. El sobre estaba cerrado.

"El sobre estaba viejo y amarillento. Nunca lo habían abierto. Fue increíble cuando mi yerno empezó a leer. En la carta ella hablaba del bebé que iba a tener", explicó Cook a la CNN.

Melissa acudió a internet para buscar pistas del nombre al que iba dirigido la carta -Rolf Christoffersen- y encontró una coincidencia en Santa Barbara, California.

Se trataba de un hijo de Christoffersen de 66 años, y llamado igual que él.

"Alguien llamó a mi oficina. Habían buscado en Google mi nombre porque tengo el mismo nombre que mi padre. Melissa me preguntó dónde había nacido y yo se lo dije. Me contó sobre la carta. Así es cómo pasó", explicó a la cadena estadounidense el hombre, que no había nacido todavía cuando su madre la envió.

Su padre reaccionó así al ver la misiva de Virginia, fallecida hace seis años: "Quedé muy sorprendido después de todos estos años. Estaba muy contento de saber que una carta así existía. Todavía estoy emocionado".

La carta decía así: "Te amo Rolf, como amo el cálido sol, y eso es lo que eres para mi, el sol sobre el que gira todo lo demás".