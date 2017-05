Un empleado de McDonald's se gradúa en Música gracias a una clienta que le pidió una ensalada

Edgar Sanfeliz-Botta llevaba un año trabajando en un McDonald's de Miami para conseguir dinero y poder traerse a su familia de Cuba cuando una anciana cambió su vida. Roberta David se acercó a la ventanilla para pedir una ensalada césar y se quedó prendada de su voz.

Esta directora profesional de coros no daba crédito a lo que oía: el joven cubano cantaba «Once Upon a Dream», de «La Bella Durmiente» mientras preparaba pedidos. Entonces su vida empezó a cambiar.

Edgar trabajaba en la cadena de comida rápida para conseguir dinero y cuando terminaba su jornada laboral daba clases de música a alumnos de primaria en la academia Conchita Espinosa, gracias a un título que había obtenido en Cuba.

«Cuando vine a este país, mucha gente me dijo que me olvidara de la música y que me buscara un trabajo de verdad. Yo dije no. Soy la clase de persona que necesita seguir su corazón», recuerda al Miami Herald.

Ahora, el chico se ha graduado en la Universidad Internacional de Florida gracias a que él se convenció de lo que Roberta se aconsejaba: que se se presentara para cursar los estudios.

«Nos dimos cuenta de que noshabía tocado la lotería musical con Edgar», dijo el rector de la Universidad Internacional de Florida, Mark Rosenberg. Por su parte, ssu profesora de canto, Kathleen Wilson, lo tiene claro: «Voy a arriesgarme a decir que va a tener una carrera internacional».