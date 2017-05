El embarazoso castigo de un padre a su hijo que ha dado la vuelta al mundo

Brad Howard, de 17 años, no estaba siendo un alumno ejemplar, precisamente. Su profesor de física avisó al padre del alumno que se estaba portando mal, y el hombre decidió actuar por su cuenta.

De esta forma, el padre de Brad se sentó junto a su hijo durante la clase para vigilarle a modo de castigo.

Brad explicó en las redes sociales que le gusta hablar mucho, y ese fue el motivo por el que su profesor envió un mail a sus padres.

My dad told my brother if he got another call from the physics teacher complaining he would go sit in his class..dad got another call pic.twitter.com/zteNyXqhpy