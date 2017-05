Una cuidadora de bus escolar golpea a una niña autista de seis años

Kayle Rushing es una pequeña de seis años que padece autismo y que al parecer habría sido víctima de una agresión por parte de una cuidadora del bus escolar en que acude diariamente a clase. Al parecer, según cuenta abc7chicago, la mujer fue grabada pegando un bofetón en la cara a la menor mientras se dirigían al colegio.

Los padres de la pequeña se enteraron de lo ocurrido cuando el propio director del centro les mostró lo ocurrido, creando en ellos un estado de enfado y decepcioón que aún hoy día mantienen, “Me hierve la sangre. Pienso en ello y me parece una locura. No deberían pasar estas cosas. Me dan ganas de llorar. Lo que se ve es repugnante. Cuando mi hija colapsa necesita su espacio para tranquilizarse”, explicó Madeline Norley, la madre de la menor.

Por su parte, desde el centro hacen hincapié en que la presunta agresora no forma parte del elenco de profesionales del colegio, sino que es un empleado de la empresa de autobuses, quienes aseguran que “hay una investigación en curso para aclarar lo ocurrido”.