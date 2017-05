"Mesura con los convites de las comuniones, que se nos está yendo la pinza"

El juez Calatayud habla en su blog de un tema de moda en estas fechas, los convites de las comuniones.

Aquí está el aguafiestas del juez con el sermón de todos los años: seamos comedidos con los convites, banquetes y regalos de las comuniones, que se nos está yendo la pinza. Al paso que vamos, los bancos van a tener que conceder microcréditos para que podamos estar a la altura de los obsequios y comilonas que se organizan actualmente para festejar las primeras comuniones. Lo que antaño era un chocolate con churros y un relojito hoy es un almuerzo ‘master chef’, un viaje a Eurodisney y el móvil de última generación. Y eso, como mínimo. Estamos poniendo el listón demasiado alto. Dejemos algo para cuando se casen.

A mí, de momento, no me han invitado a ninguna comunión. Pues eso que me ahorro.