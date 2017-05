Un interrail en avión: visita 3 ciudades de Europa por 100 euros

Airhopping quiere que recorras Europa en avión. Esta startup valenciana, que lleva poco más de un mes y medio en el mercado, presenta una manera "rápida y barata" de visitar entre dos y cuatro destinos de Europa en un mismo viaje. ¿Cómo lo han hecho? Parece fácil: creando una web y usando su propio buscador de vuelos para encontrar las mejores ofertas de vuelos y así planificar los días de estancia en cada una de las ciudades que se quieran recorrer.

Según apunta su CEO, Carlos Montesinos, un joven de 23 años recién licenciado en ADE, su algoritmo permite encontrar, en la franja de días seleccionados por el cliente, las combinaciones más baratas de vuelos entre distintas ciudades europeas. "Hemos conseguido mejorar el precio de Interrail", presume Montesinos, quien explica que la idea de montar la empresa surgió de la necesidad de encontrar buenas combinaciones para visitar en un mismo viaje varios destinos de Europa.

Hemos conseguido mejorar el precio de Interrail“Somos capaces de obtener viajes en los que se visitan al menos 3 ciudades por alrededor de 100 euros", asegura el CEO de la compañía. Hasta el momento la web ofrece vuelos con salida y regreso a los aeropuertos de Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Valencia y opera con todos los aeropuertos europeos.

"Solemos priorizar el precio de la ruta pero tenemos la idea de añadir otro algoritmo que tenga en cuenta los aeropuertos si el precio no cambia mucho de uno a otro", cuenta su CEO. Montesinos descarta, por el momento, incluir nuevos aeropuertos de salida en España. "Los hemos estudiado todos y no sería posible porque no tienen suficientes conexiones por los demás", señala. Una afirmación que defiende asegurando que lo que buscan es dar un servicio completo y evitar que, por falta de vuelos regulares, un usuario no encuentre la combinación que busca durante los días que pretende viajar.

En el poco tiempo que llevan formalmente en marcha, antes habían estado en pruebas, Montesinos y el resto de su equipo, formado por Gonlazo Ortega, director tecnológico y titulado en informática y Itziar Oltra, responsable de marketing, han gestionado unos 2.000 vuelos. "Acabamos de arrancar y esperamos crecer mucho", explica Montesinos, quien se siente orgulloso de estar facilitando que la gente joven viaje. "Mucha gente que viaja con nosotros lo hace por primera vez", indica el CEO de Airhopping, quien cree que la opción de que esta plataforma sea capaz de combinar diferentes vuelos "baratos" anima al público joven a viajar.

Valencia-Berlín-Copenhague-Budapest

Emilio Peña de 23 años y dos amigos suyos han sido tres de los primeros clientes de la startup. Los tres jóvenes han recorrido Berlín, Copenhague y Budapest saliendo desde el aeropuerto de Valencia y han pagado por los billetes de avión 160 euros por persona. "Al principio lo que me generaba dudas era sobre todo el cómo llegar al aeropuerto", indica Peña, "pero todos los aeropuertos que nos tocaron eran los principales y estaban muy bien comunicados", añade.

Peña explica que aunque siempre había querido hacer el Interrail, utilizando los servicios de esta empresa ha conseguido "viajar en avión a un precio más barato que el del tren" y hacerlo en menos días.

El joven recalca que "antes no lo había podido hacer porque tenía que conseguir al menos 10 días seguidos para ir de viaje" y que con el servicio que ofrecen estos jóvenes emprendedores ha conseguido hacer todo el recorrido en seis días.