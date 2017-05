Seg de champagne

Fue en 1885, durante el transcurso de una terrible ola de calor, cuando un ilustre vecino de Emile –el propietario del Gran Hotel– visitó su farmacia buscando un remedio tónico para aliviar a sus huéspedes del calor opresivo. Coincidió que, a la vez Emile, andaba estudiando las propiedades digestivas y refrescantes de la menta y se había hecho con una singular especie de la misma de un excepcional sabor: la menta x piperita (Black Mitcham Peppermint). La menta se destila para liberar su puro y limpio aceite esencial y a partir de este, Emile creó un licor cristalino, que, como la menta, es extremadamente refrescante. A este licor lo llamó ‘Menthe-Pastille’ por una marca de pastillas de menta que estaba de moda, y se hizo tan popular que convirtió su farmacia en una destilería, fundando la Casa Giffard en octubre de 1885. Maison Giffard’ha persistido como una compañía familiar y durante cuatro generaciones ha ido creciendo poco a poco como una familia que ha desarrollado nuevos licores y siropes. Bruno y Edith Giffard actualmente y con orgullo siguen elaborando la Menthe-Pastille de su abuelo y continúan la tradición familiar de macerar y destilar frutas, hierbas y especias con los que dotan a sus productos de sabores naturales.

Giffard West Cup 2017

¡Ya está aquí para celebrar su veinte cumpleaños de competición! Empezó allá por 1997 y este año será por ello muy especial. Estamos hablando de la Giffard West Cup 2017. Giffard es una familia propietaria de un negocio de licores y espirituosos ubicada en Angers, Francia. Fundada en 1885 por Emilie Giffard cuando él concibió la Menta Pastille, la empresa ha crecido y ahora suministra a las mejores coctelerías del mundo toda una gama de licores premium y siropes.

Bajo el postulado de usar siempre los mejores ingredientes naturales para todos sus productos han trasladado esa pasión al mundo de los cócteles, donde los sabores frescos y la perfección son primordiales. Cada año, los mejores mixólogos de Europa, América y del Extremo Oriente son invitados a competir en la Giffard Cup, donde los ganadores de cada país acudirán a la gran final mundial en Angers, Francia... Y la coctelería Alexander estará presente en la final nacional española, que se celebra en Barcelona en las míticas instalaciones de Cocktail Shop, lo cual nos llena a la vez de una gran satisfacción junto con un compromiso para y con el arte de diseñar cócteles. Por motivos obvios, mientras ustedes se hallan inmersos en la lectura de este artículo, todo el desenlace de la competición habrá transcurrido... Los concursos son un universo paralelo y bien distinto al trabajo diario tras las barras de una coctelería. Es indudable que suponen una herramienta de promoción más que importante y que para los más jóvenes de espíritu conllevan intrínsecamente un plus tanto de aprendizaje como de experiencias personales. Pero no olvidemos que son competiciones y que hay premios y prestigio de por medio, y que por lo tanto no son precisamente una excursión de boys scouts, sino que suponen un reto creativo de primer orden y un modus operandi en las ejecuciones y discursos a proponer bien diferentes al día a día usual en cualquier bartender.

Ustedes pueden imaginar el desgaste y tensión (adrenalina) que pueden llegar a pasar algunos bartenders en la alta competición... Desde luego, no todo el mundo vale para ello y existen verdaderos ‘profesionales de los concursos’, ávidos especialistas en estudiar meticulosamente todos y cada uno de los factores internos y externos de las diferentes competiciones de prestigio que un profesional puede encontrarse anualmente... ¡La competencia es máxima! Por supuesto, hay que saber diferenciar lo que el insólito y genial escritor Montero Glez definió como «sed de champán»... Que es ese deseo ávido de triunfos y popularidad y exquisiteces; un poder al que algunos sucumben, y del que hay que ser bien consciente de su realidad para no acabar convirtiéndose en un «juguete de las multinacionales», olvidando la esencia y fundamento del trabajo de un bartender que es ni más ni menos que estar detrás de la barra de su bar a diario... En el equilibrio estará la virtud, en saber conjugar el baile entre el día a día de la realidad de un negocio y las herramientas que los grandes de la industria de los espirituosos ofrecen para impulsar la Cultura del Cocktail, porque como todos ustedes sabrán a estas alturas: «Dios juega a los dados».

«Emilie Old Fashioned XXI»

Esta es mi propuesta para la Gran Final a seis. Los pilares en los que se sustenta la inspiración de este cóctel son: la búsqueda incesante de enfatizaciones aromáticas; la potenciación y mezcla de sabores con materias primas orgánicas y de la máxima calidad; trasladar a Emilie Giffard al siglo XXI en forma de coctelería pura y honrada, y el ‘maridaje perfecto’.

El método de elaboración que emplearé será en vaso mezclador, removiendo los ingredientes en hielo en tres diluciones para luego verter la mezcla en unos extraordinarios vasos tipo Old Fashioned de Tapio Wirkkala 1968, que se inspiró en las formas del hielo derritiéndose y que dota de un dinamismo a la superficie del cristal bastante inusual. Estos vasos son fabricados por Iitala, en Finlandia. Quisiera agradecer a Amparo López Siles y a toda su familia el trato recibido en Joyería Loalba siempre que busco inspiración para algunas de mis creaciones en forma de diseños en cristal .

Antes de las diluciones empaparemos en bitters de naranja y menta un terrón de azúcar cien por cien de caña (no industrial, no refinado) al que le añadiremos un excelente amontillado del Equipo Navazos para ayudar a majarlo dentro del Mixing Glass.

Añadiremos también a la receta una Ransom Old Tom Gin y Abricot du Roussillon de Giffard. Como parte del portafolio del rango de licores premium de Giffard, este licor de albaricoque se hace por medio de una maceración lenta de albaricoques ‘Rojo de Roussillon’ en alcohol neutro. Su apariencia es de un iluminado color óxido oscuro. En nariz, este licor presenta notas pronunciadas a orejones de albaricoque secados al sol y pasas, parecidas a un Pedro Ximénez, y polen como nota polvosa. Olor maravillosamente perfumado de albaricoques. Sabor: carne de albaricoque asado concentrado y piel de albaricoques, miel y pasas secas y fruta tropical seca (mango). Postgusto a PX diluido y notas de pasa que conducen a un final meloso-dulce.

Al vaso le añadiremos una cuchara rinseada en ‘Menthe-Pastille’ para recrear un efecto refrescante y que nos servirá para seguir removiendo el cóctel a nuestro gusto.

De forma redonda, con una piel lisa y afelpada y un color rojo anaranjado, el albaricoque de Rosellón posee una carne jugosa y dulce, producto de su gran exposición al sol. Su cosecha se extiende desde junio a mediados de julio y existen cuatro variedades: Royal, Rousillon, Héléna del Rosellón, Gâterie, y Rouge del Rosellón. El albaricoque del Rosellón es rico en vitaminas, y puede comerse tal cual cuando está bien maduro, en confitura, en tarta o seco. El ‘Rouge du Roussillon’ procede de los Pirineos Orientales (Francia). Primera fruta del verano, el albaricoque es todo un seductor que siempre es muy esperado. Simboliza al sol, al calor. Con 65.000 toneladas al año, Francia se coloca entre los primeros productores europeos. Los albaricoques franceses se derivan de tres grandes regiones del sur: Rhône-Alpes el 64% de la producción, unas 41.000 toneladas; Languedoc-Roussillon, el 25% o 16.000 toneladas, y Provence-Alpes-Côte d’Azur, el 11% con 8.000 toneladas. Rico en vitamina B1, B2 y C, en fibra y en pectina, el albaricoque es una fruta tonificante. Sus azúcares son rápidamente asimilados: es particularmente recomendado a los deportistas, pero también a las personas cansadas y a las mujeres embarazadas. A los intelectuales, el albaricoque les aporta generosamente sus sales minerales, entre las que están el fósforo y el magnesio, excelentes para la memoria. Azufre, magnesio y flúor influirán favorablemente sobre el tránsito intestinal. ¡Con toda evidencia el albaricoque es una fruta llena de salud! Nuestro cóctel lleva además un vino noble... Un amontillado de la Bota del Equipo Navazos, que redondeará y dotará de categoría a toda la mezcla. Un detalle de exquisitez suprema.

Para terminar, sólo unas reseñas de la extraordinaria Ginebra Old Tom que sacamos con esta receta a la palestra. Es una fiel reproducción –revival– de la ginebra predominante de moda en los mediados del siglo XIX en la época dorara de la coctelería americana. La receta fue desarrollada en colaboración con el historiador, autor y extraordinario mixólogo David Wondrich. Old Tom es la ginebra para mezclar cócteles clásicos que datan de los días antes de la prohibición americana. Es el resultado de usar cebada malteada combinada con una infusión de botánicos el alcohol de maíz de alta graduación. Se destila en alambiques de cobre ‘pot still’ para que preserve la máxima cantidad de aromas, sabor y cuerpo. Sólo ‘el corazón de los corazones’ (la mejor parte de la destilación) se embotella. Ransom Old Tom Gin fue la primera ginebra doméstica madurada en barrica y la primera en lanzarse desde la prohibición.

El añejamiento es de seis a doce meses en barricas de roble de vino francés usadas. Al paladar es rica y sedosa, con sabores a malta puntualizados por cítricos y notas exóticas de cilantro y teca. Es una ginebra de estilo de antes de la prohibición hecha por un productor artesano actual de pequeñas partidas de vinos orgánicos y espirituosos: cebada malteada, añejamiento en barrica, maíz... ¡Esto suena más a un Whiskey que a una gibebra! ¡Extraordinaria! Y por supuesto, en Alexander la pueden degustar en este cóctel o en un clásico Martínez, en un Tom Collins, en un Negroni o en forma de un exquisito gin tonic, probablemente el más sofisticado de nuestra carta.