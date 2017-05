El desconocido truco para que el contador no facture el agua y ahorrar mensualmente

Existen múltiples trucos para ahorrar en la factura del agua que se han popularizado, aunque la mayoría no son demasiado efectivos. Si has probado a ducharte en vez de bañarse, introducir botellas dentro de la cisterna, cerrar el grifo al lavarte los dientes o no poner la lavadora o el lavavajillas hasta que la carga esté completa, habrás notado cierto descenso en el gasto, pero no excesivo.

Tal y como informa 'Diario Sur', existe otro truco más desconocido pero muy efectivo. Tanto que en algunas empresas suministradoras lo meten en el lote de prácticas fraudulentas a pesar de que únicamente consiste en abrir el grifo de forma que solo salga un hilillo para que el contador, que funciona por inercia, no acabe de arrancar o tarde más en hacerlo.

Se trata del subcontaje, y lo que se consigue es situar el consumo a caudales muy bajos para que el contador se sitúe en la zona de baja precisión. Es decir, si el grifo se abre para que salga un caudal mínimo, de forma que ese gasto no acaba registrado y, por tanto, no se factura. Evidentemente, este método no es nada recomendable para ducharse, pero sí que puede suponer un ahorro para llenar el cubo de la fregona, la regadera o la olla para cocinar. Eso sí, siempre que no se tenga demasiada prisa.

Puede leer la información completa en 'Diario Sur'.