La cruda realidad de la depresión postparto

Dannielle Haines es una mamá primeriza que ha querido mostrar por 'Facebook' la realidad que muchas mujeres viven tras dar a luz, pues más allá de la ilusión, la felicidad y la alegría de dar la bienvenida al mundo a su pequeño también está al responsabilidad, el sacrificio y el gran cambio que supone en sus vidas ser madres.

Este cambio no siempre se sabe afrontar, y Haines ha dejado constancia de ello explicando que este malestar puede dar lugar a la denominada 'depresión postparto'.

"La imagen es cruda y sincera. Era un desastre. Quería a mi bebé, echaba de menos a su padre (se fue a trabajar ese día), y estaba enfadada con mi madre. Mi corazón me dolía por mi hermano, porque mi madre nos dejó, y ahora, tenía un pequeño que se parecía a él", escribe en la publicación de la red social.

"Mis pezones estaban sangrando, mi bebé estaba hambriento, y yo estaba triste al pensar en las personas que matan a sus bebés a propósito", cuenta.

"No había dormido desde el parto, no sabía cómo poner mis senos y mi vagina me dolía de sentarme constantemente para amamantar al pequeño. Estaba perdiendo la cabeza", se sincera la mujer en el texto.

Pero cuando estaba en su peor momento apareció su hermana, quien antes de sacarle la foto la escucho e intentó calmar su ansiedad y tristeza. Su hermana le contó que ella también había pasado por lo mismo, algo que logró tranquilizar a la joven.

"Ayudó saber que hubo una vez en que ella estuvo así también", explica. Y tras la conversación le tomó una foto para que ello le ayudase a setirse bien consigo misma: "Luces tan auténtica y preciosa", confesaba.

Tras ello, la joven contó a sus amigas lo sucedido algo que las ayudó también a ellas a seguir adelante. Esto fue lo que hizo que Danielle tomara la decisión de publicar la imagen en las redes sociales para compartir su experiencia con otras mujeres que pasan por lo mismo que ella.

"Tuve un postparto mágico. No fue fácil pero tuve mucho apoyo, y recordé que las madres antes que yo habían pasado por esta parte de la maternidad, y que yo lo podría superar también", sentencia, en su emotivo y sincero mensaje.