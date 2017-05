La verdad sobre los 'aprendices' tras la polémica con Jordi Cruz

Hay episodios de la vida que nunca se olvidan y que regresan cuando uno menos lo espera para provocar en la memoria una especie de vergonzosa pero a la vez dulce nostalgia. Uno de ellos es el primer día de trabajo. Para ser más exactos, no se trata del día en sí, sino del primer fruto de la recién estrenada vida laboral que, salvo excepciones, suele ser un absoluto desastre.

Es la cruda realidad. Si todas las primeras jornadas de trabajo pudieran proyectarse en una pantalla, el espectáculo sería el de un desolador panorama de generaciones de jóvenes abrumados por las dudas, sin saber qué hacer y con una creciente sensación de inutilidad después de cometer algún estropicio. Tarde o temprano muchos de ellos se preguntarán para qué han servido años de estudio, que es lo mismo que a menudo se preguntan las empresas.

Las organizaciones empresariales se han quejado en incontables ocasiones de las dificultades que encuentran a la hora de contratar empleados cualificados y de los esfuerzos que deben hacer para formar a jóvenes que han recibido una educación que no tarda en volverse obsoleta. Estas quejas revelan lo que muchos conocen porque lo han experimentado en carne propia. Entre el sistema productivo y el educativo hay una brecha crónica que se aprecia en una desconexión entre la oferta y la demanda y, también, en un divorcio entre la teoría y la práctica. Los jóvenes llegan aprendidos a su primer día pero, a la hora de la verdad, no saben qué hacer con lo que han estudiado.

En un intento de acercar los mundos laboral y educativo, el Gobierno central aprobó en noviembre de 2012 un real decreto para implantar en la Formación Profesional un nuevo modelo inspirado en Alemania, en el que las empresas colaboran activamente en la educación de los estudiantes. Con distintas velocidades, la FPdual se ha extendido a todas las comunidades autónomas, donde ha prendido con fuerza un sistema que combina el aprendizaje en las aulas con la formación remunerada en las empresas.

La formación inadaptada El sistema educativo hace lo que puede, pero todavía está lejos de llevar la teoría a la práctica Cuando a finales del siglo XIX la industrialización llegó por fin a España, las grandes empresas emergentes, sobre todo en Cataluña y elPaís Vasco, se encontraron con el grave problema de que carecían de mano de obra cualificada. En el sistema educativo no existía nada parecido a lo que mucho después se llamó Formación Profesional, por lo que no tuvieron más remedio que formar en sus instalaciones a los especialistas que necesitaban para mantener la producción. Comenzaron así a proliferar las escuelas de aprendices, primero privadas y después también públicas, en las que miles de jóvenes recibieron una formación tanto teórica como práctica bajo la tutela de un maestro de fábrica. A grandes rasgos y salvando las distancias, aquello era la Formación Profesional dual que desde hace años está de moda en España y que, según se ha insistido una y otra vez, está inspirada en el modelo educativo de Alemania. Bajo este paraguas caminan en nuestro país dos modelos diferentes. Por un lado está el que depende de las administraciones autonómicas educativas, dirigido a alumnos de FP que compaginan sus estudios con prácticas remuneradas en empresas gracias a becas institucionales o privadas. En esta modalidad, que es la llamada dual, no hay un contrato laboral de por medio, algo que sí ocurre con el segundo modelo, el del contrato para la formación y el aprendizaje, que va más allá del sistema educativo y su límite de edad se extiende hasta los 29 años. Según los últimos datos conocidos, en 2015 había en España 15.304 alumnos matriculados en formación dual. Son «muy pocos» si se tiene en cuenta, según la patronal CEOE, que «para situarnos en las cifras medias de terceros países del entorno europeo, nuestra FP dual debería ser capaz de dar respuesta a unos 400.000 aprendices cada año». En cuanto al contrato para la formación y el aprendizaje, la patronal afirma que «ha sido un fracaso total». La organización empresarial ha presentado esta semana su ‘Libro blanco sobre la formación en el trabajo’, en el que recuerda que en 2016 la Comisión Europea señaló que, «a pesar del gran número de personas con estudios superiores, la oferta de cualificaciones no está suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral» en España. Según la CEOE, «entre las causas de la débil cualificación global de nuestra población activa y de la baja tasa de empleo española se sitúa un histórico predominio de la visión ‘escolar’ o educativa de la FP, sea cual sea el ámbito competencial o territorial, más preocupada por la regulación de la formación como un fin en sí mismo que por su relación teleológica con la producción y el empleo». Para la CEOE, es necesario «superar la actual visión reglada que caracteriza a todo el sistema de FP, que cuenta con un enfoque que responde mejor a la dinámica escolar o educativa que a la productiva de las empresas». «Sin empresas» La patronal vincula la formación dual con el objetivo de «la inserción laboral de unos 300.000 jóvenes menores de 25 años», que es algo que Gema Torres, secretaria de Formación del sindicato CC OO, no ve muy claro. Para ella, este tipo de formación «no soluciona el problema del desempleo». «En España –asegura– no hay empresas capacitadas para acoger a tantos alumnos». Gema Torres recuerda que «la formación dual se puso de moda con el argumento de que había que hacer frente al elevado desempleo juvenil y al abandono escolar», e insiste en que estos objetivos no se están cumpliendo. A la falta de «un tejido empresarial» se une el hecho de que «más del 70% de los programas duales se hacen con alumnos de ciclos superiores, cuando las cifras de abandono se calculan con la referencia de los jóvenes que, o no han terminado la ESO, o no han seguido con los estudios tras acabarla». La responsable sindical aboga por mantener los programas de formación dual, aunque insiste en «darles una vuelta». «Tiene que haber las mismas condiciones para todos y tiene que estar garantizada la calidad de la educación. Hoy podrías ir a una empresa y encontrar en ella a jóvenes en formación dual sin cobrar nada, a gente con becas y a otros con contrato de formación», dice. Gema Torres cree que pueden darse abusos, pero reconoce que no se puede hacer mucho para evitarlo. «Los sindicatos no tenemos derecho a recibir información sobre ellos salvo que estén en convenio; y, además, en muchas pequeñas empresas no hay representación sindical. Hay gente que queda en el limbo». Son muchas las condiciones y dependen de factores múltiples, como el lugar donde acabe ejerciendo el aprendiz. El decreto que en 2012 puso en marcha la FP dual derogó una orden que impedía a las empresas de menos de cinco trabajadores formalizar contratos de formación. Las consecuencias no se hicieron esperar. «Ahora hay empresas en las que trabajan el dueño, un jefe y tres becarios», afirma Gema Torres.

Los resultados de la formación dual, que ha comenzado a implantarse también en algunas universidades, son esperanzadores pero lentos. La patronal CEOE calcula que en España hay cerca de 80.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de formación adecuada.En el Libro Blanco de la Formación que ha presentado esta semana, la organización empresarial sostiene que «la persistente tasa española de desempleo, especialmente el juvenil, se puede relacionar con el hecho de que nuestro sistema educativo-formativo no cumple adecuadamente su cometido».

En la búsqueda de soluciones se mira a Alemania cuando en realidad parte del remedio ha estado siempre entre nosotros. La nueva fórmula dual importada de tierras germanas ya estaba inventada aquí desde hacía tiempo. Lo que se ha hecho ha sido dar lustre a una figura, la del aprendiz, que ha existido siempre en España y que no sufre los estragos de los primeros días en un empleo por la sencilla razón de que son jóvenes que han aprendido trabajando y saben lo que les aguarda cuando terminen los estudios. Ahora que muchos miran a Alemania en busca de respuestas, los aprendices recuerdan que ellos siempre han estado aquí.

Albert Llanguas, escuela de Seat

«Lo que aprendes es lo que vas a tocar»

A mediados del siglo pasado casi todas las grandes empresas contaban en España con una escuela de aprendices. Muchas de ellas cerraron, pero otras se mantuvieron en activo, como la de Seat en Barcelona, que este año ha celebrado su 60 aniversario. Más de 2.600 estudiantes han pasado por este centro de formación que se autodefine como «la escuela de los elegidos». Y no le falta razón. Este año 1.072 jóvenes pidieron entrar en la escuela. Solo lo consiguieron 74.

Uno de los elegidos es Albert Llanguas, que cursa su segundo año en el centro, en la rama de mantenimiento electromecánico de instalaciones. Entró en la escuela en el límite de la edad exigida –entre 16 y 20 años– después de estudiar un ciclo de FPsuperior en telecomunicaciones en informática. Para que le admitieran, además de acreditar un currículum académico, tuvo que superar un test psicotécnico, una prueba médica y una entrevista final. «Es complicado entrar», admite.

Selección. Ser aprendiz en Seat no es fácil. Este curso 1.072 jóvenes lo han intentado. Han entrado 74.

Lo que encontró Albert en Seat no se parecía en nada a lo que había experimentado antes. «Mi FP era de dos años e hicimos 400 horas de prácticas, mientras que en la escuela tenemos en total 2.000 horas de teoría y 2.600 de práctica». Incluso la forma de impartir clase era diferente. «En la FPla teoría era muy global, tocas de todo pero no sabes de nada. En cambio, en la escuela casi todo lo que aprendes es lo que vas a tocar».

Los estudios duran tres años y son remunerados. Hay un tutor para cada quince alumnos, aunque esta ratio siempre varía porque no todos llegan al final. Ese tutor será quien les guíe por los intrincados caminos de las prácticas y les ponga por primera vez frente a una máquina. «Sí que se tiene miedo, pero el instructor está al lado, te dice que pienses en la teoría que has estudiado y que te preguntes lo que podrías hacer. Después, te pide que actúes».

Mariano Castaño, peluquero

«Empecé barriendo y lavando cabezas»

Mariano Castaño entró con quince años como aprendiz en la peluquería de su tío, en Valladolid. Era 1972 y en aquella época nadie en el gremio había pensado en la posibilidad de pagar un salario a los aprendices. «Empecé barriendo el suelo y lavando cabezas. A veces los clientes me daban una propina al pasar delante de mí», recuerda Mariano, que explica cómo empezó lo que ahora se llama proceso de formación y antes se decía espabilar. «Había que pasar muchas horas de pie mirando cómo hacían los cortes los peluqueros. Así se aprendía entonces: mirando, captando todos los detalles», afirma.

Su camino fue el inverso según los parámetros actuales. Mariano, que no tenía ninguna noción de peluquería, empezó por la práctica, y poco a poco fue asentándose en el oficio. De barrer pasó a iniciar cortes de pelo para dejar que los terminaran los mayores y, de allí, a su primera faena en solitario, aún como aprendiz. «Era un corte de pelo de los de entonces, a navaja, y yo estaba nerviosísimo. Me salió fatal, al cliente le hice unas calvas que luego tuvo que corregir el oficial».

Desde abajo. Las viejas peluquerías deben mucho al aprendiz. Dejaban el local reluciente y sin cobrar.

MarianoCastaño acaba de atender a un cliente en su peluquería Team, por donde han pasado numerosos aprendices. «Casi todos venían de la academia pero no llegaban bien formados; la teoría se la sabían aunque el problema eran las prácticas. Con la FP dual –añade– se va a tratar de corregir eso, por lo menos los chicos harán varios meses de prácticas en salones».

Además de regentar la peluquería Team, Mariano Castaño preside la Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal. Desde hace diez años no tiene aprendices porque, según asegura, es un mal negocio. «Siempre es bueno tener a alguien pero la Administración pone pegas. Si haces un contrato de formación tienes que pagar el 75% del salario y eso no es rentable».

Jesús Riesgo, escuela de Ensidesa

«El que suspendía iba a la calle»

«Con lo de la formación dual no han inventado nada nuevo», afirma Jesús Riesgo, un veterano trabajador ya jubilado de ‘la fabricona’, nombre que se le daba en Avilés a la siderúrgica Ensidesa. Jesús esgrime con orgullo su condición de miembro de la XIVpromoción de la escuela de aprendices de la empresa, que llegó a convertirse en un referente internacional. El centro se creó en 1954 y durante sus 27 años de vida pasaron por sus aulas 1.744 alumnos.

La escuela cerró sus puertas en 1981 y desde entonces nada fue igual. «El mayor error que cometieron fue suprimir la escuela», señala Jesús Riesgo. Las consecuencias del cierre no tardaron en notarse. «Cuando cerraron la escuela empezaron con contratas y eventuales pero enseguida vimos que no había gente preparada. A los que entran ahora les falta práctica, hay una diferencia abismal con lo de antes. La industria –se lamenta– se está quedando sin profesionales».

‘La fabricona’. La escuela fue un referente internacional. Tras su cierre nada fue lo mismo

A la escuela se entraba con 13 años y no era fácil hacerlo porque todos los jóvenes de Avilés y alrededores aspiraban a trabajar en Ensidesa. Quien superaba los duros exámenes de ingreso se enfrentaba a tres años de estudios pagados por la empresa en los que se compaginaba la teoría con tres horas diarias de prácticas en taller. «El que suspendía iba a la calle», afirma Jesús. El que aprobaba entraba en la fábrica como aprendiz con sueldo.

La Europa dual Alemania Junto con Austria, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega, Alemania se caracteriza por un sistema dual de aprendizaje que goza de gran reconocimiento social y cuenta con una fuerte implicación de las empresas y agentes sociales. En este modelo, las empresas financian la formación que imparten y pueden desgravar fiscalmente los costes. Los aprendices reciben un importe establecido por contrato.15.304 jóvenes se matricularon en España en cursos de formación dual el curso 2015-16. Según la patronal CEOE, esta cifra es «muy baja».Francia La Formación Profesionaltiende en este país hacia conocimientos generales y teóricos. El Estado recauda una tasa formativa de las empresas y financia con ella la formación práctica, pero solo para un número determinado de solicitantes cada año. Gran Bretaña Es un modelo liberal en el que las opciones de aprendizaje son múltiples y dependen de las necesidades del mercado.Por regla general, los alumnos son quienes se pagan su educación, aunque algunas empresas financian sus propios cursos.

«Mi primer día de trabajo en ‘la fabricona’ me pareció todo inmenso», recuerda Jesús Riesgo. Con sus recién terminados estudios de mecánico ajustador y acompañado por un oficial se encontró en un mundo nuevo pero no del todo desconocido. «Todos nosotros sabíamos cómo eran los mecanismos y no nos costó mucho cogerles el truco.En cuanto lo hacíamos le dábamos mil vueltas a los viejos, cosa que no pasa ahora».

Maite Iturralde, formación dual

«La teoría no vale ante una factura»

La Formación Profesional es uno de los buques insignia del sistema educativo vasco, en el que 1.200 alumnos compaginan su asistencia a clase con la formación remunerada en una empresa. Maite Iturralde, de 20 años y alumna de Administración y Finanzas en la escuela de FP Meka, de la localidad guipuzcoana de Elgoibar, presta atención en clase tres horas al día y durante otras cinco horas lleva la contabilidad en unos talleres de Mendaro. «Al principio es un poco complicado», reconoce esta joven aprendiza que ha obtenido un contrato de formación.

Maite recuerda sus primeros días, cuando acudía «asustada» al trabajo bien provista de bolígrafo y papel para no perderse detalle. «Al principio lo apuntaba todo, tengo cuadernos llenos de apuntes que no he vuelto a abrir porque al final se aprende con la práctica», dice.

Conexión con la empresa. La FP combina las clases teóricas con prácticas remuneradas en empresas.

En su caso no sintió demasiada diferencia entre la teoría y el mundo real. En su escuela no solo le habían enseñado las bases de la contabilidad sino que también la habían sometido a pruebas como recibir llamadas telefónicas para resolver cuestiones sobre facturas, impuestos, nóminas y todo ese mundo inescrutable que solo dominan unos pocos elegidos. «Te llaman y tienes que contestar como si fueras una empresa de verdad para que se te haga el oído y sepas cómo reaccionar. Hay que saber coger el teléfono para no quedarte callada».

«Se aprende mucho en prácticas», dice Maite, que no por ello desdeña el valor de las explicaciones en el aula. Todo vale si es útil. La imagen es la de una joven con su cuaderno lleno de apuntes que no ha llegado a abrir aunque sabe que siempre estarán ahí. «Conoces la teoría pero tienes que saber ponerla en práctica.Delante de una factura la teoría no te vale», asegura.