Pasa 6 días con el cadáver de su esposa en casa porque no quería que la llevaran a un depósito

Russell Davison sufrió la terrible pérdida de su mujer, a consecuencia de un cáncer de cuello uterino. Cuando la enfermedad le fue diagnosticada, a Wendy le dieron seis meses de vida, sin embargo, logró superar tres años de lucha contra el cáncer, hasta que finalmente perdió la batalla. Pero, durante todo ese tiempo, aprovecharon la vida al máximo viajando por toda Europa.

Y para cumplir su voluntad, su marido propició que el fallecimiento se produjera en su hogar, rodeada de todos sus seres queridos. Tanto Davison como sus hijos y su perro Elvis estuvieron al lado de la enferma hasta el último momento y, después, el cadáver de Wendy permaneció en la casa durante seis días, según afirma su viudo, para evitar que acabase en el depósito del hospital.

“Tener el cuerpo de Wendy aquí y poder sentarme con ella todo el día o que sus amigos y familiares vengan a estar con ella, charlar sobre ella y encender velas ha resultado una experiencia hermosa y reconfortante para todos los que estamos participando”, explica Russell al Daily Mail, dedicándole a su esposa las siguientes palabras de despedida:

“Mi corazón está roto, no sé si llegará a curarse alguna vez y ni siquiera sé si quiero que se cure. Buen viaje a la próxima vida mi querida Wendy, yo nunca te olvidaré y siempre serás amada por mí, por los niños y por otras muchas personas. Has demostrado cómo vivimos y cómo morir con gracia, honor, amor y belleza. Estoy increíblemente agradecido por todo lo que eres y has sido para mí. Te adoro.”