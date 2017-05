Una marca de cerveza hace un pack de 1.080 cervezas y arrasa

La empresa cervecera finlandesa Nokian Panimo ha sacado al mercado el increíble y enorme pack de 1.080 latas de cerveza de su marca Keisari. El enorme pack salió a la venta en supermercados en respuesta a una marca de la competencia que el pasado mes de abril comercializó el pack de 100 cervezas. Lo más curioso de todo es que hay gente que se está haciendo con el enorme pack de 1.080 latas de 'zumo de cebada'.

El precio total del lote varía entre los 2.149 euros y los 2.160, por lo que cada lata de medio litro sale a algo más de dos euros. El súper pack debe ser transportado por un camión de palés debido a sus más de 500 kilos de peso, no puedes llevártelo a casa así como así.

Seguro que te habrás preguntado: '¿Quién compraría esta cantidad ingente de cerveza?' Pues sí, aunque no lo creas, ha habido gente que ha llegado al supermercado solo para comprarlo. Como estos tres chicos, que juntaron su dinero para hacer la compra entre los tres.

Este otro hombre también se llevó el 'mil-pack' de cerveza. Lo que no se puede poner en duda es que es un verdadero amante de la cerveza.

Man seen buying a 1000-pack of #beer in #Finland. https://t.co/FZiXB8UIBMpic.twitter.com/s8QL6euMC0