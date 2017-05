Un adolescente bate registros en Twitter

Twitter es capaz de crear ídolos de personas anónimas. El último es Wilkerson, un joven de 16 años de Nevada (Estados Unidos) que ha logrado romper todos los registros conocidos hasta la fecha y saldar así una deuda que había contraído él mismo con una famosa empresa de comida rápida. Al menos saldarlo a medias. El pasado 6 de abril este adolescente entró a Twitter sin saber que estaba a punto de entrar en la historia.

Y lo ha hecho porque en aquel momento le pidió a la empresa de comida rápida Wendy's que cuántos 'retuits' le harían falta para obtener nuggets gratis. El chico, ni corto ni perezoso, apostó por jugársela a esa carta a través de esta red social sin esperar que el establecimiento le respondiese y le retara a conseguir 18 millones. Algo que a Wilkerson no le supuso un problema ya que respondió con un "dalo por hecho".

Mes y tres días después de aquello, en la tarde de este martes (por la mañana en Estados Unidos), el adolescente ha logrado superar al famoso selfie que hizo Helen Degeneres en los Oscar de hace dos años y colocarse como el tuit más visto de la historia. Todo un hito para este joven americano.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3